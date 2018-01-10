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DHA DIŞ HABER - Karayibler Denizi'nde 7.6 şiddetinde deprem (2)

Nafiz ALBAYRAK / 10 Ocak NEW YORK,(DHA) - Orta Amerika ülkelerinden Honduras kıyıları, 7

10 Ocak 2018 10:12

Nafiz ALBAYRAK / 10 Ocak NEW YORK,(DHA) - Orta Amerika ülkelerinden Honduras kıyıları, 7.6 şiddetindeki depremle sarsıldı. Depremin Karayibler Denizi çevresindeki ülkelerde tsunamiye neden olabileceği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Karayibler Denizi\'nde, Honduras\'ın Barra Patucca kıyıları açıklarında 7.6 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı. Şu ana kadar ölü, yaralı ve hasar bildirilmezken, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Honduras\'ın yanı sıra Porto Riko ve Virgin Adaları için bir Tsunami uyarısı yayınladı.

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