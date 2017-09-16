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DHA DIŞ HABER - Beyaz Saray'dan referandum açıklaması

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 16 Eylül (DHA)- Beyaz Saray, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de 'bağımsızlık referandumu' yapma kararını desteklemediğini açıkladı

16 Eylül 2017 05:58

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 16 Eylül (DHA)- Beyaz Saray, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin (IKBY) 25 Eylül\'de \'bağımsızlık referandumu\' yapma kararını desteklemediğini açıkladı. \'Referandumun iptal edilmesi\' çağrısı da yapılan yazılı açıklamada \"ABD, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin ay sonunda bir referandum yapma niyetini desteklememektedir. ABD, IKBY liderlerine, bu referandumun IŞİD ile mücadele ve kurtarılan bölgelerde istikrarı sağlama çabalarında dikkat dağıtacağını birçok kez vurgulamıştır. Tartışmalı bölgelerde bu referandumu yapmak, açık bir şekilde provokatif ve istikrarsızlaştırıcıdır. Bu nedenle IKBY yönetimine, referandumu iptal etmesi ve Bağdat ile ciddi ve sürdürülebilir bir diyaloga girmesi çağrısında bulunuyoruz. ABD bu çabayı kolaylaştırıcı rol oynayacaktır\" ifadelerine yer verildi. 
Açıklamada ABD\'nin, başından beri IKBY\'nin referandumu ertelemesi yönündeki görüşünün, \'referandumun iptal edilmesi\' olarak değişmesi dikkat çekti. 
 

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