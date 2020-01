DHA DIŞ HABER - Atilla, Zarrab ile birlikte yargılanmak istemiyor

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,10 EKİM (DHA) - ABD\'yi dolandırma, İran\'a karşı uygulanan yaptırımları delme, kara para aklama, kara para aklamak için komplo kurma ve ABD bankalarını dolandırma suçlamaları ile New York\'ta tutuklu olarak yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, avukatları aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede hakkında açılan ceza davasının düşürülmesini istedi.



Atilla\'nın savunma avukatları Victor J. Rocco, Thomas E. Thornhill, David M. Rosenfield ve Cathy Fleming tarafından hazırlanan başvuru dilekçesinde, müvekkillerinin davasının düşürülmesi için gerekçeler sıralandı. Dilekçede, mahkemenin bu gerekçeleri kabul etmemesi durumunda ise Atilla\'nın davasının yine New York\'ta tutuklu olarak yargılanan İran asıllı işadamı davasından ayrı olarak görülmesi istendi.