DHA DIŞ - Trump: Duvar ödeneği onaylanana kadar hükumet kapalı kalacak

Mahmut Can Emir (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına duvar inşa etmek için Kongre\'den istediği ödenek onaylanana kadar, hükümetin \"kapalı\" kalmaya devam edeceğini söyledi.

Noel nedeniyle, dünyanın çeşitli yerlerindeki ABD askerleriyle bir telekonferans yapan Trump, \"Hükümetin ne zaman açılacağını söyleyemem... Duvar, tel örgü, ne derlerse desinler, bunu elde edene kadar açılmayacağını söyleyebilirim.... Adı ne olursa olsun bu, ülkeye akan insanlara, uyuşturucuya karşı bir engeldir\" dedi.

Trump, \"Eğer duvar olmayacaksa, o zaman hükümet açılmayacak\" diye ekledi.

Federal programların ödenekleri Cuma gece yarısı kesilmişti. Kesilen ödenekler, iç güvenlik bakanlığı, adalet ve tarım bakanlıkları gibi kurumları da kapsıyor.

Trump\'ın seçim kampanyasında çok kullandığı \"sınır duvarı\"na, muhalefetteki Demokrat Parti karşı çıkıyor.