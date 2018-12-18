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DHA DIŞ - Ruhani, Türkiye'ye geliyor

Ekber Karabağ, (DHA) - İran Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti üzerine yarın Ankara'yı ziyaret edeceği belirtildi

18 Aralık 2018 14:58

Ekber Karabağ, (DHA) - İran Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu\'ndan yapılan açıklamada İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani\'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın resmi daveti üzerine yarın Ankara\'yı ziyaret edeceği belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, Ruhani\'ye iki gün sürecek Ankara ziyaretinde, kabinesindeki üst düzey ekonomik ve siyasi kurmayları eşlik edecek.
Ruhani, Türkiye temasların kapsamında iki ülke lideri başkanlığında toplanacak  5. Yüksek Stratejik İlişkiler Konsey\'ine de katılacak. Toplantıda, iki ülke ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılması için iki ülke cumhurbaşkanının benimsediği hedef ele alınacak. Ziyaret çerçevesinde iki ülke cumhurbaşkanı huzurunda  ekonomik, kültürel ve politik alanlarda hazırlanmış önemli  anlaşmalarının imzalanması bekleniyor.

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