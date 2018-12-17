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DHA DIŞ - May parlamentoda Brüksel'deki Brexit temaslarını anlatacak

İngiltere (DHA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, bugün parlamentoya geçtiğimiz hafta Brüksel'de yaptığı temaslar, Brexit'in Kuzey İrlanda sınırı konusundaki maddesine ilişki daha fazla güvence alma çabaları konusunda bilgi verecek

17 Aralık 2018 14:18

İngiltere (DHA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, bugün parlamentoya geçtiğimiz hafta Brüksel\'de yaptığı temaslar, Brexit\'in Kuzey İrlanda sınırı konusundaki maddesine ilişki daha fazla güvence alma çabaları konusunda bilgi verecek.

The Guardian\'ın haberine göre, May parlamentodaki konuşmasında, ikinci bir referandumun Birleşik Krallık halkına verilmiş sözün tutulmaması olacağını ve siyasete onarılmaz hasar vereceğini savunacak.

May, parlamenterlere, \"İkinci bir refarandum için çalışarak Birleşik Krallık halkına verdiğimiz sözü çiğnememize yol açmayın. İkinci bir referandum  siyasete onarılmaz zarar verir, çünkü demokrasiye güvenen milyonlara, demokrasinin sözünü yerine getirmediğini söylemiş oluruz\" diye seslenecek.

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