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DHA DIŞ - Kapkaç yapmak istedi, yakalandı... Hırsıza otobüste dayak kamerada

(DHA) - Otobüsün durağa yanaşıp kapının açılmasını bekleyen hırsı, kapı açıldıktan hemen sonra bir genç kızın elindeki telefonu alarak kaçmaya çalıştı

05 Aralık 2018 16:04

(DHA) - Otobüsün durağa yanaşıp kapının açılmasını bekleyen hırsı, kapı açıldıktan hemen sonra bir genç kızın elindeki telefonu alarak kaçmaya çalıştı. Kapkaçı fark eden diğer yolcular hızla hırsızı yakaladı. ABD\'nin New Mexico eyaletinde kaydedildiği belirtilen görüntülerde, kapkaççının otobüsten inmek için bir yolcu gibi kapıya yaklaştığı görülüyor. Otobüs kapısının açılması sonrası, genç bir kadının elindeki telefonu alan kapkaççı hızla kaçmak isterken, diğer yolcular tarafından yakalanıyor. Yolcular tarafından bir süre darp edilen hırsız, otobüsten dışarı atılıyor.

İşte o görüntüler.

Görüntü Dökümü

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-Otobüste oturan yolcular

-Bir yolcunun kapıya yaklaşması ve hırsızlık girişimi

-Diğer yolcuların hırsızlık girişimine müdahalesi

-Hırsızın dışarı atılması

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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