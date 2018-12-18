DHA DIŞ - Elektrikli araca benzin doldurmak isteyen sürücü, sırada bekleyenleri kahkahaya boğdu

ABD (DHA) - ABD\'de elektrikli araç kullanan bir kadın sürücü, girdiği benzin istasyonunda aracına benzin doldurmak isteyince; benzin için sırada bekleyen arkadaki aracın sürücü ve yolcusunun uzun süre kahkahaya boğulmasına neden oldu. Bir süre, kadın sürücünün benzin deposunu aramasını kahkahalar ile izleyen yolcu, ardından araçtan inerek kadına, aracın elektrikli bir araç olduğunu söyledi. Kadın sürücü de bu duruma güldü ve ardından benzin pompasını yerine koyarak yoluna devam etti. Yaşanan anlar ise, kahkahalar atan ikili tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kadının elinde pompa ile benzin deposunu araması

Araçtakilerin kahkahaları

Yolcunun inerek kadın sürücüye olanları söylemesi