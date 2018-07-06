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DHA ANKRA:AK Partili en genç vekil kayıt yaptırdı

TBMM'ye giren en genç milletvekili Rümeysa Kadak, alisiyle birlikte Meclis’te kayıt yaptırdı

06 Temmuz 2018 15:53

TBMM\'ye giren en genç milletvekili Rümeysa Kadak, alisiyle birlikte Meclis’te kayıt yaptırdı.24 Haziran seçimlerinde Meclise giren en genç milletvekillerinden AK Parti’ İstanbul Milletvekili 22 yaşındaki Rümeysa Kadak kayıt yaptırdı. Annesi, dedesi ve anneannesi ile kayıt yaptırmaya gelen Rümeysa Kadak, heyecanlı olduğunu belirterek, \"Çok büyük onur, gurur benim için. Türkiye\'nin gençlere en çok değer veren, gençlerin en çok önünü açan partisini temsilen Meclis’te olmak çok büyük bir onur. İnşallah cumhurbaşkanımızın teveccühlerine ve güvenine layık oluruz. Herkes bir çalışıyorsa biz gençler olarak on çalışacağız inşallah\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Rümeysa Kadak\'ın kayıt yaptırması
-Kadak\'ın açıklaması
-Aile fertlerinin konuşması
-Detay

(Haber-Kamera:Nursimüa KESKİN/ ANKARA ,(DHA)
 

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