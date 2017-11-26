DHA ANKARA;TMO'DAN İŞTEN ÇIKARTILAN TAŞERON İŞÇİLERDEN EYLEM

TOPRAK Mahsulleri Ofisi\'nin (TMO) yurt genelindeki şubelerinden kurumsal nedenlerden dolayı geçtiğimiz yıl Ağustos ayında işten çıkarılan bir grup taşeron işçi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı önünde eylem yaptı. Türkiye\'nin farklı noktalarından Ankara\'ya gelen yaklaşık 50 taşeron işçi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı önünde toplandı. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında işten çıkarılan 283 taşeron işçisi arasında yer alan yaklaşık 50 kişi sık sık, \"Tazminat değil işimizi isteriz\" şeklinde slogan attı. \"TMO taşeronları işini istiyor\" yazılı pankart açan grup adına açıklamayı Esra Yiğit yaptı.

\"HEPİMİZ MAĞDURUZ\"

Türkiye\'nin farklı noktalarında bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi şubelerindeki 283 işçi olarak hizmet verdiklerini söyleyen Esra Yiğit, şunları söyledi: \"15 ay çalıştık fakat bizim ikinci sözleşmemizi 3 ay yaparak işten çıkardılar. Kadro sözü verdiler, fakat bizi işten çıkardılar ve mağdur ettiler. 104 kişi mahkemeye verdik, davayı kazandık, işe iade hakkımızı kazandık fakat genel müdürlük yetkilileri, \'kurumun küçüleceğini\' söyleyerek bizi işe iade etmiyor, tazminat hakkımızı kullanmak istiyor. Biz hepimiz mağduruz. Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz. FETÖ\'cü olarak suçlandık. Fakat bizim isim listelerimiz burada. İstedikleri gibi araştırma yapabilirler. Biz FETÖ\'cü değiliz, biz devletimize, kurumumuza hizmet etmiş insanlarız\" dedi. Yiğit ayrıca, KPSS puanı ve özel yetenek sınavı ile işe alındıklarını hatırlattı. İşten çıkartılan diğer vatandaşlarda işe geri dönmek istediklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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Bakanlıktan görüntü

Gruptan görüntü

Grubun slogan atması

Esra Yiğit ve diğer vatandaşların konuşması

Detay

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-

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