DHA ANKARA-  Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi 

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; Irak kuzeyi Zap bölgesinde, devam eden hava destekli operasyon esnasında silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Zap bölgesinde devam eden operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27\'ye yükseldi. Ayrıca Şanlıurfa ve Kilis\'te, Suriye\'nin kuzeyinden Türkiye\'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 2 PKK\'lı teröristin de güvenlik güçleri tarafından yakalandığı belirtildi.

Görüntü dökümü

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-ARŞİV

-Hava harekatı görüntüleri

Haber: ANKARA (DHA)

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