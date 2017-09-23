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DHA ANKARA -Yaralı sürücüyü aracı kaldırarak çıkarttılar

ANKARA'da çevre yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, ters takla atan otomobil içerisindeki sürücü yoldan geçen vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı

23 Eylül 2017 03:58

ANKARA\'da çevre yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, ters takla atan otomobil içerisindeki sürücü yoldan geçen vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kaza, saat 22:45 sıralarında Ankara çevre yolu Ovacık mevki yakınlarında meydana geldi. İstanbul istikametine giden biri kamyon iki otomobilin karıştığı kazada 06 VY 494 plakalı otomobil ters takla attı. Kaza da ismi henüz belirlenemeyen sürücü ters dönen otomobil içerisinde sıkıştı. Durumu ağır olan sürücüyü bulunduğu yerden kurtarmak için itfaiye ekipleri beklenildi. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü bulunduğu yerden çıkartmak için çalışma başlattı. Bu sırada çok sayıda vatandaş fazla zaman kaybı yaşanmaması için ters dönen aracı kaldırdı. Bu sırada itfaiye ekipleri ise sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarttı. Yaralı sürücü sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki kişinin yaralandığı kaza sonrası polis inceleme başlattı.
 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Kaza yerinden görüntü
Ters dönen araç
Vatandaşların aracı kaldırması
Yaralının çıkartılması
Genel ve detay görüntüler
 
Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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