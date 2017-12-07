T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA-  Volkan Bozkır: Kudüs'te İsrail lehine gerçekleştirilecek statü değişikliği, Müslüman ve Hristiyan toplumlarında önemli bir infiale yol açacaktır

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, ABD'nin  Kudüs'ü İsrail'in başkent iolarak tanıma kararına ilişkin "Kudüs'te emrivaki ile İsrail lehine gerçekleştirilecek statü değişikliği, Müslüman ve Hristiyan toplumlarında önemli bir infiale yol açacak

07 Aralık 2017 18:18

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, ABD\'nin  Kudüs\'ü İsrail\'in başkent iolarak tanıma kararına ilişkin \"Kudüs\'te emrivaki ile İsrail lehine gerçekleştirilecek statü değişikliği, Müslüman ve Hristiyan toplumlarında önemli bir infiale yol açacaktır, beklenmedik çatışmaların da nedeni olacaktır.\" dedi.
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı AK Parti\'li Volkan Bozkır, Meclis\'teki makamında Suudi Arabistan\'ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim el-Hireyci\'yi kabul etti.  Büyükelçi Hireyci ile Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararını değerlendirdiklerini bildiren Volkan Bozkır, Kudüs\'ün kutsal bir mekan olduğunu kaydetti.  Emrivaki ile İsrail lehine gerçekleştirilecek bir statü değişikliğinin Müslüman ve Hristiyan toplumlarında önemli bir infiale yol açacağına dikkati çeken Volkan Bozkır şunları söyledi:
“Kudüs, Türkiye ve İslam toplumu için de son derece önemli bir meseledir. Türkiye için kırmızı çizgidir. Filistin halkının yaraları henüz kanamaya devam ederken böyle bir zamansız kararın alınması insanlık vicdanına vurulmuş ağır bir darbe niteliğindedir. ABD yönetiminin bu davranışını zamansız ve sorumsuzca bir karar olarak değerlendiriyoruz, Türkiye\'de ve uluslararası camiada büyük bir endişe yaratmıştır. Uluslararası hukuka aykırı, BM kararlarına uymayan bir karardır. Türkiye bu kararı yok hükmünde addetmektedir. ABD yönetimi bölgede barış ve istikrarı tehlikeye atacak ve barış zeminini tamamen yok edecek, bazı çatışmaları yaratma riskini artıracak bu kararını gözden geçirmelidir. Kudüs\'ün çok kültürlü kimliğine ve tarihi statüsüne halel getirecek hesapsızca adımdan kaçınmalıdır. İstanbul\'da gelecek hafta yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Liderler Zirvesi\'nden çıkacak mesajlar, hem Filistin halkının yanında yer almamızı gösterecek hem de uluslararası toplumun ABD\'nin bu yanlış kararından dönmesi için kuracağı baskılarda önemli bir mesaj teşkil edecektir.\" 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Büyükelçi\'nin Volkan Bozkır\'ı ziyareti
-Volkan Bozkır\'ın açıklamaları

Haber-Kamera:Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)

=========================================

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ABDMüslümanHristiyanTBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Volkan Bozkır MeclisSuudi Arabistan Ankara Büyükelçisi VelidAbdulkerimHireyciTrump KudüsVolkan Bozkır Kudüs

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24