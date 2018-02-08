DHA ANKARA-  'Ve herşeyi, her zaman en güzel postal anlatır'

Afrin\'in teröristlerden temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgede görev yapan bir askerin postalları sosyal medyada paylaşıldı. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Twitter hesabından askerin postallarının fotoğrafını paylaşarak, \"Afrin dağlarındaki Mehmetçik’ten. Mücadelede Yaşam, ölüm, neşe, gırgır, keder, onur kısaca budur. Postal\'dadır her şey. Serdengeçti bir bedbinlik, kavruk bir savrukluk, sessiz bir haykırış. Ve hepsiyle onurlu bir şahlanış. Ve herşeyi, her zaman en güzel postal anlatır.\" notunu yazdı.

Görüntü Dökükü

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-Askerin postallarından fotoğraf

Haber: ANKARA (DHA)

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