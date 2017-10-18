DHA ANKARA-  Ümit Özdağ:Türk askerini,  bizi birinci derecede ilgilendirmeyen, çok riskli  görevlere, maceralara göndermeyin 

BAĞIMSIZ Milletvekili Ümit Özdağ, Somali\'de gerçeklieştirilen bombalı saldırının hedefinin Türk büyükelçiliği ve Türk askeri birliğinin olduğu yönünde iddiaların konuşulduğunu kaydederek \"Bakın tekerlek kırılmadan, araba devrilmeden uyarıyoruz, Türk askerini, bu tür bizi birinci derecede ilgilendirmeyen, çok riskli, başarı şansı tartışmalı yerlere, görevlere, maceralara göndermeyin.\" dedi.

Bağımsız Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ümit Özdağ, Irak askerinin Kerkük\'e girmesinin ardından bölgenin tekrar Irak egemenliğine girdiğini kaydeden Özdağ şunları söyledi: \"Irak ordusunun gerçekleştirdiği askeri harekat neticesinde Kerkük\'te tekrar Irak egemenliğinin belil ölçülerde kuruldu. Burada özel statünün oluşturulması gerekiyor. AKP\'nin Irak politikası başarılı olmadı. Bu nedenle, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı (IKBY) Mesut Barzani\'nin hayaller görmesinin mümkün kılındı. PKK ile mücadele, Türkmenler ve Kerkük konuları Barzani ile ticari ilişkilere kurban edildi. Bölgedeki belirsizlik PKK\'nın bölgede hem siyasi hem de fiziki mevziler kazanmasına imkan sağlayacak bir zemin oluşturdu. Bugün Barzani ile de ABD ile de yaşanan sorunlar, AKP\'nin izlemiş olduğu, ilkesiz, zeminsiz, çekingen politikaların sonucudur.\"

ABD\'nin PKK ve FETÖ\'ye verdiği desteklere rağmen İncirlik\'i kullanmasına izin verilmesini eleştiren Ümit Özdağ, şunları söyledi: \"Dış politika ciddiyetsizlik kaldırmıyor. İçinde bulunulan dönemin ve bölgenin sürekli hata yapmayı kaldıracak bir zaman ve coğrafya değil. Dış politikanın Ortadoğu\'da da çöktü. Somali\'de gerçekleştirilen bombalı saldırıda esas hedef Türk büyükelçiliği ve Türk askeri birliğin olduğu yönünde iddialar var. Bakın tekerlek kırılmadan, araba devrilmeden uyarıyoruz, Türk askerini, bu tür bizi birinci derecede ilgilendirmeyen, çok riskli, başarı şansı tartışmalı yerlere, görevlere, maceralara göndermeyin.\"

Kerkük\'te Türkiye\'nin pozisyonunun ne olması gerektiğinin sorulması üzerine Özdağ şunları söyledi: \"Türkiye\'nin bölgesel aktörlerle daha yakın ilişkide olması, bölgedeki bölücü yapıların milli devletlerinin sınırlarını değiştirmesini engelleyici kararlı politika uygulanması, Barzani\'nin bağımsızlık rüyalarını teşvik edici politika izlenmemesi, Habur Sınır Kapısı\'nın kapatılması, uçuşların gerçek anlamda durdurulması, Bağdat ve Tahran ile birlikte Barzani\'nin ekonomik ambargo içine itilmesi gerekiyor. Ayrıca bölgedeki sınır değişikliklerini engelleyici askeri hazırlıkların da yapılması gerekiyor\"

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-Ümit Özdağ basın açıklaması

Haber-Kamera:Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)

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