DHA ANKARA- Türkiye'de tedavi edilen 10 Somalili taburcu edildi

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Somali\'deki bombalı saldırıda yaralanan ve Türkiye\'de tedavi gören 10 kişinin taburcu edildiğini belirterek, ağır yanıklı bir hastanın da hayatını kaybettiğini söyledi. Hastanede hayatını kaybeden Somalili vatandaşının cenazesi bugün taburcu edilen vatandaşlarla birlikte ülkesine gönderilecek.

Somali\'de yaklaşık 1 ay önce gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu yaralanan ve tedavi edilmek üzere Türkiye\'ye getirilen 35 kişiden 10\'u bugün taburcu edildi. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, taburcu edilen 10 kişi ve yakınları ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin (GATA) yemekhanesinde düzenlenen öğle yemeğinde bir araya geldi. Programda konuşan Bakan Demircan, tedavisi tamamlanan 10 Somali vatandaşının taburcu edildiğini ve refakatçileriyle birlikte Somali\'ye gideceklerini söyledi. Somali\'deki Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi\'nde de birçok yaralının tedavi edildiğini belirten Demircan, şunları söyledi: \"Türkiye\'de yapılan tedavi sürecinde ağır yanık vakası olan bir Somalili hastamız hayatını kaybetti. Onun dışında hastalarımız iyileşiyorlar. Tedavileri tamamlanınca da taburcu ediyoruz. Somalili kardeşlerimize, burada tedavi görenlere geçmiş olsun dileğimi sunuyorum. Somali halkına da tekrar geçmiş olsun diyorum. Türk milletinin Somali halkına selamlarını iletiyorum. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın selamlarını iletiyorum. Türkiye, dünyanın neresinde bir mazlumun ayağına diken batsa ona sahip çıkar. Böyle büyük bir milletiz.\"

Somali\'nin Ankara Büyükelçisi Jama Abdullahi Mohamed ise tedavi olan hastaların taburcu olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, Türkiye\'nin yardımlarından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Konuşmaların ardından Sağlık Bakanı Demircan tarafından taburcu edilen yaralılara çiçek verildi.

ÖLEN SOMALİ’Lİ İÇİN CENAZE NAMAZI KILINDI

Bu arada Türkiye\'deki tedavisi sırasında hayatını kaybeden Somalili bir vatandaşın cenaze namazı GATA morgu önünde kılındı. Cenaze namazının ardından ülkesine gönderilmek üzere cenaze aracı ile havaalanına götürüldü. Cenaze namazına, Somali\'nin Ankara Büyükelçisi Jama Abdullahi Mohamed ile sağlık çalışanları ve yakınları katıldı.



Görüntü dökümü

-Cenaze namazı

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-Taburcu edilen Somalilerinde katıldığı öğle yemeğinde Bakan Demircan’ın açıklaması

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Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-