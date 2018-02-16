DHA  ANKARA-  TÜRKİYE-ABD STRATEJİK ORTAKLIĞI HAKKINDA AÇIKLAMA

Türkiye ile ABD Dışişleri Bakanlarının görüşmesinin ardından \'Türkiye-ABD Stratejik Ortaklığı Hakkında Ortak Açıklama\' yapıldı. Açıklamada, Türkiye ve ABD\'nin müttefik ve stratejik ortak olarak güvenliklerine ve savunmalarına karşılıklı ve tartışmasız bağlılıklarının teyit edildiği belirtildi. Açıklamanın devamında tarafların 65 yıldır NATO müttefiki ve stratejik ortak olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

\"İki halk, ilişkilerini, paylaştıkları hedeflerin ve çıkarların ilerletilmesi, ayrıca dünya genelinde demokrasi, hukukun üstünlüğü ve bireysel özgürlüklerin teşviki için hayati görmektedir. ABD, Türkiye\'de 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen hain darbe girişimini kınar ve Türkiye\'nin demokratik yollarla seçilmiş hükümetiyle ve Türk halkıyla tam dayanışma içerisinde olduğunu belirtir. İki devlet, uzun süreli müttefikliğinin ışığında, ikili ilişkilerde öne çıkan meseleleri çözme konusundaki vaadini teyit eder. İki taraf bu amaca yönelik olarak sonuç odaklı bir mekanizma oluşturulması konusunda anlaşmaya varmıştır. Söz konusu mekanizma en geç Mart ayı ortasına kadar hayata geçirilecektir. Ortak gündemin küresel bir gündem olduğu, bunun terörle mücadele, kitle imha silahlarının yayılmasına karşı koyma, Suriye ve Irak dahil Ortadoğu\'ya kalıcı barış ve istikrar getirme, enerji güvenliğini sağlama, radikalleşme ve şiddete varan aşırıcılık ve İslam karşıtlığıyla mücadele gibi birçok kritik konuyu kapsadığı teyit edilir. Türkiye Cumhuriyeti ve ABD uzun süreli müttefikler olarak terörizmin her türü ve biçimiyle ortak mücadeleyle olan kararlılıklarını teyit ederler. Türkiye ve ABD DEAŞ, PKK, El-Kaide ve diğer tüm terör örgütleri ile bu terör örgütlerinin uzantılarıyla mücadele konusundaki kararlılıklarını tekrarlarlar. İki taraf, iki ülke halkını doğrudan hedef alan terör tehditlerine karşı meşru müdafaa hakkını tanırlar. Türkiye ve ABD Suriye\'nin toprak bütünlüğü ve ulusal birliğinin muhafazasına olan bağlılıklarını teyit ederler. Bu amaçla Suriye içinde oldu bittiler yaratılmasına ve demografik değişimlere yönelik tüm girişimlere karşı kararlıklıkla dururlar. Suriye\'nin dönüşümü ve istikrarlaştırılması konusunda eş güdüm içinde olmaya kararlıdırlar. Tükiye ve ABD Suriye krizi için yalnızca siyasi bir çözümün sözkonusu olabileceği ve bunun yaşayabilir bir siyasi dönüşüm gerektirdiğini hususunu teslim ederek, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararında belirtilen yerleşik parametreler ve Cenevre Süreci çerçevesinde bu sonucun elde edilmesi için işbirliklerini yoğunlaştırmayı kabul ederler.\"

Haber: ANKARA (DHA)

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