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DHA ANKARA- TSK: Afrin bölgesinde 'Zeytin Dalı Harekatı' başlatıldı (2) 

  TSK tarafından Afrin'deki harekata ilişkin yapılan bilgilendirmede, "PKK/PYD-YPG terör örgütünün başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı tespit edilmiştir" denildi

20 Ocak 2018 21:17

 

TSK tarafından Afrin\'deki harekata ilişkin yapılan bilgilendirmede, \"PKK/PYD-YPG terör örgütünün başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı tespit edilmiştir\" denildi. 


ANKARA (DHA) 
 

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