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DHA ANKARA-TBB 30 Ağustos mesajında: Cumhuriyetin tüm kazanımlarını koruma ve geliştirme mücadelesini ödünsüz sürdüreceğiz

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığı,  30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95

29 Ağustos 2017 18:33

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığı,  30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 95. Yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda \"Cumhuriyetin tüm kazanımlarını koruma ve geliştirme mücadelesini sürdürme sözü\" verdi. Mesajda, Milli Mücadelenin dönüm noktası tarihleri hatırlatılarak, \"Bu tarihler, Mustafa Kemal Atatürk\'ün en baştan beri amaçladığı ve milli bir sır olarak vicdanında sakladığı; demokratik ve uygar, çağdaş medeniyet seviyesini yakalamış, bölgesinde ve dünyada iddiası ve saygınlığı olan bir Türkiye\'nin miladıdır\" denildi. 

\"TÜRK MİLLETİNİN HUZURUNDA SÖZ VERİYORUZ\" 
Mesaj şu şekilde devam etti: \"30 Ağustos Zaferinin Başkomutanı\'ndan, Gazi Meclisin Gazi üyelerinden, Müdafai Hukuk Cemiyeti kurucularından, en alt rütbedeki askere, tüm gazi ve şehitlerimize Türk Milleti huzurunda bir kez daha söz veriyoruz: Türkiye Barolar Birliği olarak, eseriniz, armağanınız, emanetiniz ve vasiyetiniz olan ülkenin bölünmez bütünlüğünü, demokratik  değerleri, hukukun üstünlüğünü, hedef gösterdiğiniz çağdaş uygarlığa ait Cumhuriyetin tüm kazanımlarını koruma ve geliştirme mücadelesini ödünsüz sürdüreceğiz.\"


ANKARA (DHA) 


 

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