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DHA ANKARA- Sağlık Bakanlığı'ndan okuldaki civa zehirlenmesine ilişkin açıklama 

Sağlık Bakanlığı tarafından Ankara'daki bir okulda yaşanan civa zehirlenmesine ilişkin, "Altındağ Aktaş Atatürk Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde termometre tüplerinin kırılması sonucu civa dökülmesinden 17 öğrenci, 8 okul çalışanı olumsuz etkilenmişti

02 Kasım 2017 23:08

Sağlık Bakanlığı tarafından Ankara\'daki bir okulda yaşanan civa zehirlenmesine ilişkin, \"Altındağ Aktaş Atatürk Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi\'nde termometre tüplerinin kırılması sonucu civa dökülmesinden 17 öğrenci, 8 okul çalışanı olumsuz etkilenmiştir\" denildi. 

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde: \"Saat 15.24 sularında, Altındağ Aktaş Atatürk Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nde termometre tüplerinin kırılması sonucu civa dökülmesinden 17 öğrenci, 8 okul çalışanı olumsuz etkilenmiştir. Olay yerine intikal eden 112 ekipleri olaydan etkilenen 13 öğrenci, 1 çalışanı Keçiören Mesleki Hastalıklar Hastanesi’ne intikal ettirilmiş, diğerleri de kendi imkanları ile aynı hastaneye ulaşmışlardır. Keçiören Mesleki Hastalıklar Hastanesi tarafından olaydan etkilenen öğrenci ve çalışanların acil muayeneleri yapılmıştır. Tetkikleri yapılmak üzere gözlem altına alınan öğrenci ve çalışanların genel durumu iyidir. Tetkik sonuçlarına göre gerekli işlem ve tedaviler yapılacaktır.\" 


ANKARA (DHA) 

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