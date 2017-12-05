DHA ANKARA- Prof. Dr. İbiş: Deniz Baykal'ın tedavisine Almanya'da devam edilecek

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal\'ın tedavisine Almanya\'da devam edileceğini söyledi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, 51 gündür İbn-i Sina Hastanesi\'nin yoğun bakım servisinde tedavi gören Deniz Baykal\'ın sağlık durumuna yönelik açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. İbiş, düzenlediği basın toplantısında, Baykal\'ın fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için bugün saat 06.00\'da Almanya\'ya gönderildiğini belirterek şunları söyledi: \"Deniz Bey şu anda Almanya\'ya inmek üzeredir diye düşünüyoruz. Tabi süreci hatırlayacak olursak, Deniz Bey çok ağır bir tablo ile hastanemize geldi. Çok kritik zamanlar yaşadık. Çok riskli günler geçirdik. Ama şükürler olsun ki bugün Deniz Bey iyi bir durumda hastanemizden çıktı. Deniz Beyin bilinci tam açıktı. Bilişsel fonksiyonları yerindeydi. Konuşması, muhakemesi tamdı. Sol taraftaki kuvvet kaybı dışında durumu iyiydi. Hastanemizden başlayan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları bundan sonra Almanya\'da devam edecek ve daha iyi bir durumda Türkiye\'ye dönmesini ümit ediyoruz.\"

\"BEN TÜRKİYE\'DEYKEN DE TÜRKİYE\'Yİ ÖZLÜYORUM\"

Dün akşam Deniz Baykal ile sohbet ettiklerini belirten Prof. Dr. İbiş, şöyle devam etti: \"Daha çok Deniz Bey konuştu, biz dinledik. Konuşmalardan küçük notlar iletmek istiyorum size. Sağlığı çok önemsemek gerektiğini, bunun için toplumun bilincinin yükseltilmesi gerektiğini ve oturmanın, hareket etmenin, yürümenin, yaslanmanın, yutmanın büyük bir nimet olduğunu, insanın bu fonksiyonları sıkıntı yaşadığı zaman çok daha iyi anladığını vurguladı. Bu nedenle insanların sağlıkları konusunda çok bilinçli olmaları gerektiğini vurguladı. Yine bu süreçte bizim reanimasyon ünitemizle ilgili, bu tür ileri tedavi uygulamalarının yapıldığı, yüksek seviyeli tıbbi hizmetlerin verildiği merkezlerin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bu sayede sağlığına kavuştuğunu belirtti. \'Gidince Türkiye\'yi özleyecek misiniz?\' diye bir soru sorduk. \'Ben Türkiye\'deyken de Türkiye\'yi özlüyorum, özlerim ve gidince de özleyeceğim\' diyerek bir an önce geri dönmek istediğini söyledi. \'Teşekkür etmek istediklerim var\' dedi. Başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Mevlüt Çavuşoğlu ve Ahmet Demircan olmak üzere tüm bakanlara, hangi partiden olursa olsun ilgilenen tüm siyasilere teşekkür etti.\"

Prof. Dr. İbiş, Baykal\'ın kafatasından çıkarılan kısıma ilişkin bir soruya ise şu yanıtı verdi: \"Bunlar çıkarıldıktan sonra en az 3 ay geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla bizdeki süresi daha iki ay olmadığı için kapatılma işlemi yapılamadı burada. O parça ailenin de, merkezinde talebi üzerine orada değerlendirilecek. Orada yapmayı uygun görürlerse orada, yoksa geldiği zaman bizde memnuniyetle tekrar koyabiliriz.\"

Bu arada Baykal\'ın Münih yakınlarındaki gelişmiş bir merkeze tedavi göreceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Prof. Dr. Erkan İbiş açıklaması

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)