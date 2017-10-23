DHA ANKARA- (ÖZEL) Ampute Milli Takımı'nın mimarı Köprülü'nün aldığı maaş geri istendi

AVRUPA Şampiyonu Ampute Milli Takımı\'nın mimarı ve 2008-2015 yıllarında antrenörlüğünü yapan Halil İbrahim Köprülü\'den aylık 2 bin TL maaşı, Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı bir okulda öğretmenlik yapması gerekçesiyle geri istendi. Köprülü, \"Gerekçesiz ve izahı dahi yapılmadan görevden alındık. Şimdi bizlere ödenen maaşlarımızı faizi ile geri istiyorlar ve bu konuda mahkeme devam ediyor. Bunların hiçbiri benim için önemli değil. Önemli olan Ampüte Milli Takımı\'nın başarıdan başarıya koşmasıdır\" dedi.



Spor Genel Müdürlüğü\'ne bağlı müfettişlerin, alınan ikinci maaşın memuriyet kanununa aykırı olduğunu rapor etmesi üzerine Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Köprülü\'nün bugüne kadar aldığı maaşların iadesi için dava açtı. Dava, Köprülü\'ye 8 yılda aylık 2 bin TL olarak ödenen maaşın tutarı olan 60 bin TL\'yi faiziyle birlikte istedi. Ayrıca, Ampute Ligi\'ni kuran Bedensel Engelliler Spor Federasyonu eski Başkanı Mustafa Gülpınar\'a da bu kazanca aracı olmaktan dava açıldı. Gülpınar\'dan da kurumu zarara uğratmaktan dolayı tazminat istendiği öğrenildi.

\"BAŞARI TESADÜF DEĞİL, YILLARIN EMEĞİDİR\"

Dünya şampiyonluğu ile Türkiye\'nin gururu olan Ampute Milli Takımı\'na 8 yılda 4 dünya üçüncülüğü, 1 Avrupa 2\'nciliği, 1 de Euro Cup şampiyonluğu kazandıran eski hocası Halil İbrahim Köprülü, \"Ampute Futbol Takımı\'nın başarısı tesadüf değil, yılların emeği, geçmişe dayalı istikrarın, çok çalışmanın, eğitiminin ve yapılan projelerin başarısıdırö dedi.

Köprülü, şunları söyledi: \"Zor şartlarda kurulan Ampute Milli Takımı\'na seçilen oyuncular gazilerden, kaza zedelerden ve doğuştan engellilerden oluşturuldu. Bunların önce psiko-terapileri sağlandı. Daha sonra spor hayatları başladı. Bunların oluşması için birçok kurum ve kuruluşlardan destek alınarak başarılara imza atmaya başladık. Ama ne yazık ki 2015 yılında görevden alındık ve şimdi mahkeme kararı ile bizlere ödenen maaşlarımız faiziyle tekrar istenmekte. Ama bunların hiçbirini umursamıyorum. Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımızı kutluyorum. Başarısı sadece bizleri değil, Türkiye\'yi mutlu etti.\"



ZORLU SÜRECİ ANLATTI

Ampüte Milli Takımı\'nın mimarı Köprülü, takımın 2004 yılında Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde kurulduğunu hatırlatarak, kendisinin de Yeni Turgutlu Spor\'da Gençlik Gelişim Teknik sorumlusu olarak görev yaparken dönemin Federasyon Genel Sekreteri Mustafa Nohut ve yönetim kurulunun teklifi ile 6 Haziran 2004\'de Ampute Futbol Milli Takımı\'nın antrenörlüğüne getirildiğini anlatı. Köprülü, \"Hedefimiz, projelerle bu takımın gelişmesini sağlamaktı. İlk başta 15-20 oyuncu ile takımı kurduk. Oyuncularımız gazilerden ve kazazedelerden oluşuyordu. Bunlar daha önce sahada hiç top koşturmamış insanlardı. Futbol antrenmanları çok zor oldu. İlk önceliğimiz bir eğitim modeli geliştirmek, sporcu sayımızı artırmak ve bir ekolümüz olmalıydı. İlk hedefimiz kulüpleşmek ve ligi kurmak oldu. 2004-2009 yılları arasında Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) ve Spor Genel Müdürlüğü\'nün 3289 sayılı kanunu çerçevesinde faaliyet gösterdik. TSK Rehabilitasyon Merkezi\'nde 3-4 Temmuz 2004 yılında ilk turnuvamızı yaptık. 7 adımda 7 takım proje kapsamında takımlarımızı oluşturduk ve illerinde gelişim eğitimlerini vermeye başladık. Organizasyonlarımız bir bir gerçekleşiyordu. Oyuncu sayılarımız ve kulüplerimiz birer birer artıyordu. Kurumsal anlamda ligin alt yapısı oluşması gerekiyordu. Müsabaka takımları, antrenörler yönergesi, merkez hakem kurulu, oyun kuralları kitabının yazılması gibi başarı tamamlandı. 2009-2010 yılında 12 takımlı ligimizi kurduk ve faaliyetlerimize başladık. Bunları yaparken, uluslararası kurumsal yapıyı da organize ettik. Tüm bu çalışmalar ve eğitimler bizim Ampute Futbol Milli Takımımıza artı olarak ansımaya başladığı görebiliyorduk. Milli takımımız; 2007 yılında Antalya\'da Dünya Şampiyonasında Dünya 3\'cüsü, 2008 yılında Antalya\'da Avrupa Şampiyonasında Avrupa 2\'ncisi, 2010 yılında Arjantin Dünya Şampiyonasında dünya 3\'cüsü, 2012 yılında Rusya Dünya Şampiyonasında Dünya 3\'ncüsü, 2014 yılında Polanya UERO CUP şampiyonluğu ve 2014 yılında Meksika Dünya Şampiyonasında Dünya 3\'cülüğünü elde ettik.\" dedi.

GÖRÜNTÜLÜ DÖKÜMÜ:

-Halil İbrahim Köprülü\'nün açıklamaları

Haber_Kamera: Hüseyin ÖZBALI/ ANKARA, DHA)

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