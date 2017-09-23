DHA ANKARA-  Orgeneral Hulusi Akar, Iraklı mevkidaşı  Orgeneral Osman Ali Ferhud El-Ghanimi ile görüştü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye\'ye gelen Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Osman Ali Ferhud El-Ghanimi\'n Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile heyetler arası görüşmelerde bulunduğu ve görüşmelerde, IKYY\'nin düzenleyeceğini açıkladığı gayri meşru referandum başta olmak üzere bölgenin güvenliği ve istikrarını tehdit eden gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada şöyle; \"Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Osman Ali Ferhud EL-GHANİMİ ve beraberindeki heyet, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR’ın resmi davetlisi olarak 23 Eylül 2017 Cumartesi günü temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelmiştir. Ziyaret kapsamında heyetler arası görüşmelerde; IKYY’nin 25 Eylül 2017 tarihinde düzenleyeceğini açıkladığı gayri meşru referandum başta olmak üzere bölgenin güvenliği ve istikrarını tehdit eden gelişmeler, Bölgenin güvenliği ve istikrarının korunmasına yönelik işbirliği alanları, Hudut güvenliği kapsamında mevcut işbirliğinin etkin şekilde sürdürülmesi konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Ayrıca DEAŞ ve PKK başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile ortak mücadele kararlılığı ve Irak’ın toprak bütünlüğü ile siyasi birliğinin muhafaza edilmesinin önemi bir kez daha vurgulanmıştır.\"

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Haber: ANKARA (DHA)

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