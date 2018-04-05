DHA ANKARA-  Nurullah Kart'ın  Para-atletizm Şampiyonası'na katılması için gerekli olan protez için Bakanlık harekete geçti

Türkiye\'nin ilk bacak amputeli para-milli atleti Nurullah Kart\'ın 2018 Avrupa Para-atletizm Şampiyonası\'na katılması için gerekli olan protez için Gençlik ve Spor Bakanlığı harekete geçti. Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın\'ın devreye girmesiyle mili sporcu yeni protezine kavuştu.

100 metre koşucusu Milli para-atlet Nurullah Kart, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın\'ın desteği sonrası Türkiye\'de ilk defa bir sporcunun sahip olduğu dünyada ise sadece 15 sporcuda bulunan bir sistemle hazırlanan yeni protezine kavuştu.

Türkiye\'nin ilk bacak amputeli Milli atleti Nurullah Kart, ilk koşu protezini 30\'lu yaşlarına geldiğinde ABD\'li bir protez üreticisinin yardımıyla edinebildi. Alman rakibinin milli sporcumuza kendi protezini hediye etmesiyle ikinci protezini kullanmaya başladı.

Milli sporcu Kart\'ın, sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıyı ise Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın yanıtsız bırakmadı. Boynukalın\'ın desteği ve Turkcell\'in sponsorluğunda yeni protezine kavuşan milli sporcu Kart, Ankara 19 Mayıs Kompleksi\'ndeki Naili Moran Atletizm Sahası\'nda Boynukalın ile bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Boynukalın, sporcunun ilk antrenmanını takip ederek Kart\'a destek verdi.

Antrenman öncesi Nurullah Kart ile yakından ilgilenen Boynukalın, milli sporcu ile tanışmasını şu sözlerle anlattı: \"Nurullah Kart ile tanışmamız kendisinin bir kampanya yapması sonrasında oluştu. Biliyorsunuz Nurullah Kart 37 yaşında ve 4 sene önce çok geç bir şekilde koşu protezleriyle tanışan birisi. Bu geç tanışmaya rağmen müthiş başarılar elde etti.\"

Boynukalın, Milli sporcu Kart\'ın spora olan sevgisinin herkese örnek olması gerektiğini belirtirken, \"Düşünün ki; kendinize ait olmayan bir ayakkabı numarasıyla antrenman yapıyorsunuz ve Avrupa dördüncüsü oluyorsunuz. Bu bizi inanılmaz duygulandıran bir hikayeydi. Biz bakanlık olarak bu konuda destekçi olacağımıza söz verdik. Sonrasında Turkcell sponsorluğunda bu sürece girmiş olduk. Allah\'a şükür bugün de en mutlu günümüz\" ifadelerini kullandı.

\"Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak\'ın bize verdiği motivasyon olmasa bunları yapamazdık\"

Yaşadığı mutluluğu, \'Göreve geldiğimden bu yana en mutlu günlerimden birisini yaşıyorum\" sözleriyle dile getiren Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Boynukalın, “Teşekkür edecek çok isim var. Birincisi Sayın bakanımız Osman Aşkın Bak. Sayın Bakanımızın bize verdiği motivasyon olmasa bunları yapamazdık. İkincisi sponsorluklarından dolayı Turkcell ailesine çok teşekkür etmek istiyorum. Bu güzel günü bizlere yaşattıkları için özellikle Kaan Terzioğlu, İbrahim Bayram, Taha Özalp\'e teşekkür borçluyuz\" diye konuştu

\"BİZDEKİ BÜTÜN PARADİGMAYI DEĞİŞTİREN KİŞİ CUMHURBAŞKANIMIZDIR\"

Engelli sporunun gelişimine yönelik yapılan önemli çalışmaların mimarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayan Boynukalın, sözlerini şöyle tamamladı: \"Bu hedef, fikir, paradigma değişiminin mimarı; Siyasi bağlamda bizim üstümüz, Cumhurbaşkanımız olduğu için söylemiyorum, bir insan olarak Recep Tayyip Erdoğan\'dır. Nerede engelli sporcu varsa hepsine karşı inanılmaz şekilde ikili ilişkiler yürütür ve yürekten ilgilenir. Engelli sporcu kardeşlerimizin ihtiyaçlarını giderme noktasında bizlerle sürekli iletişimde olur. Bizdeki bütün paradigmayı değiştiren kişi liderimiz olarak Cumhurbaşkanımızdır\" ifadelerini kullandı.

\"BAKAN YARDIMCIMIZIN BANA ARKADAŞ GİBİ DAVRANMASI MOTİVASYON KAYNAĞIM OLDU\"

Koşmanın tek hayali olduğunu ve ilk protezini ABD\'den bir firmanın hediye etmesiyle aldığını kaydeden Milli Atlet Nurullah Kart, \"2013 yılının Aralık ayında koşmaya başladım. Belirli bir yol kat ettim. Almanya\'ya gidip geldim. Daha iyi nasıl koşabilirim diye oradaki atletlerle çalıştım ve sonunda öğrendim. Orada da olimpiyat ve dünya şampiyonu olan rakibim var. Aynı klasmanda yarışıyoruz. O da kendi eski yaylarından birini bana verdi. O şekilde devam ediyordum ama tabii ki bu protezde bir alet olduğu için belli bir ömrü var. Ben ikinci el protezlerle koşuya başlamıştım\" diye konuştu.

Sosyal medyadan yaptığı çağrıyı hatırlatan Kart, \"Bu ülke için yarışıyorum ama durumum budur diye anlattım. Sağ olsun Sayın Bakan Yardımcımız bana ulaştı. Her şeyden önce bana bir arkadaş gibi davrandı ve bu durum beni oldukça motive etti\" dedi.

Açıklamaların ardından milli sporcu Kart, yeni protezlerini ilk kez denedi ve ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanı takip eden ve milli sporcu ile yakından ilgilenen Boynukalın ise Nurullah Kart ile koşmayı da ihmal etmedi.

Milli atlet Nurullah Kart, yeni protezi ile Ağustos ayında Almanya\'nın Berlin şehrinde düzenlenecek Avrupa Para-Atletizm Şampiyonası\'nda 100 metrede ülkemizi temsil edecek.

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Haber : ANKARA (DHA)

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