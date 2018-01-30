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DHA ANKARA- Nurettin Canikli: Son terörist yok oluncaya kadar harekat devam edecek (1) 

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Zeytin Dalı Harekatı'nda sivil kaybı olmadığını kaydederek "Son terörist yok oluncaya kadar harekat devam edecek

30 Ocak 2018 19:01

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Zeytin Dalı Harekatı\'nda sivil kaybı olmadığını kaydederek \"Son terörist yok oluncaya kadar harekat devam edecek. Zeytin Dalı operasyonunda TSK ve ÖSO kaynaklı sivil zayiat olmamıştır. Terör örgütü sivilleri canlı kalkan olarak kullanma politikasına rağmen bugüne kadar operasyonda sivil kayıp olmaması Türk Milleti\'nin bu konudaki samimiyetini ve hassasiyetini ortaya koymaktadır\" dedi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Meclis Genel Kurulu\'nda milletvekillerini Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin\'e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi verdi. Nurettin Canikli, Zeytin Dalı Harekatı\'nın bölgenin teröristlerden temizleninceye kadar devam edeceğini vurgulayarak, \"ÖSO kuvvetleri Mehmetçikle birlikte kendi topraklarını işgal eden teröristlerden temizlemek için kahramanca mücadele etmektedir. ÖSO\'yu terörist sıfatıyla tanımlamak en hafif olarak cahilliktir. Böyle bir tanımlama TSK\'ya hakarettir. \'YPG-PYD-PKK teröristtir\' demeyenler ÖSO üzerinden TSK\'yı karalamaya çalışmaktadırlar. ÖSO\'yu terörist olarak tanımlamak terör örgütlerine prim vermek anlamına gelmektedir ve terör örgütünün ağzıyla konuşmak anlamına gelmektedir. Zeytin Dalı operasyonunda TSK ve ÖSO kaynaklı sivil zayiat olmamıştır. Terör örgütü sivilleri canlı kalkan olarak kullanma politikasına rağmen bugüne kadar operasyonda sivil kayıp olmaması Türk Milleti\'nin bu konudaki samimiyetini ve hassasiyetini ortaya koymaktadır. Zeytin Dalı Harekatı\'nda şu ana kadar, en az 649 terörist etkisiz hale getirilmiş, terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzi olarak kullanılan 458 hedef hava kuvvetlerimiz tarafından imha edilmiş, kara harekatı kapsamında 4370 hedef ateş altına alınmıştır; bugüne kadar 5\'i Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, 24\'ü ÖSO mensubu olmak üzere 29 şehidimiz vardır\" diye konuştu.

Görüntü dökümü

-Canikli\'nin konuşması 

-TBMM\'de yapılan konuşmalar 

-Detaylar 

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)-
 

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