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DHA ANKARA-  MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın darbe girişimi öncesi karargahtan çıkış anı

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Genelkurmay Karargahı'ndaki güvenlik kamera görüntülerinin bilirkişilerce analiz edildiği rapor, Genelkurmay Çatı Davası'nın dosyasına girdi

01 Kasım 2017 16:56

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Genelkurmay Karargahı\'ndaki güvenlik kamera görüntülerinin bilirkişilerce analiz edildiği rapor, Genelkurmay Çatı Davası\'nın dosyasına girdi. Bu raporda MİT Müsteşarı Hakan Fidan\'ın Genelkurmay Karargahı\'ndan çıkış anı da yer aldı. 
Darbe girişimi öncesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar\'la görüştüğü bilinen MİT Müsteşarı Hakan Fidan\'ın, o gün ile ilgili görüntüleri Genelkurmay\'ın güvenlik kameralarına yansıdı. Bir kadın subayın refakat ettiği Fidan, saat 20.20\'de karargahtan ayrılıyor. Bununla ilgili daha önce MİT tarafından TBMM Darbe Araştırma komisyonuna gönderilen raporda, MİT Müsteşarı Hakan Fidan\'ın 15 Temmuz günü, saat 18.00 sıralarında Genelkurmay Başkanı ile bir arada olduğu esnada Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın koruma müdürünü aradığı, ancak Cumhurbaşkanına ulaşamadığı, koruma müdüründen bir anormallik olmadığı yönünde bilgi aldığı aktarılmıştı. Raporda ayrıca MİT Müsteşarı Fidan\'ın Genelkurmay Karargahında bir süre beklemeye devam ettiği, ancak Kara Kuvvetleri Komutanında \'Saldırı ihbarının teyidine yönelik herhangi bir haber gelmemesi üzerine\' saat 20.30 da MİT karargahında Suriye Ulusal Koalisyonu eski Başkanı Muaz Hatip ile olan randevusu nedeniyle saat 20.20\'de Genelkurmay Karargahından ayrıldığı belirtilmişti. 

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR 
NOT : HAKAN FİDAN\'IN ÇIKIŞ ANI 30. SANİYEDE 

Haber: Özkan ARSLAN / ANKARA (DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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