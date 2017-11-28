DHA ANKARA- Meclis'te AK Parti ve CHP arasında 'belge' tartışması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun bugün Grup Toplantısı\'nda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yakınlarının İrlanda Denizi\'nde, Britanya Adaları\'nın coğrafi merkezinde kraliyete bağımlı Man Adası\'nda 1 sterlin sermaye ile kurulan şirkete para transferleri yaptığını öne sürerek gösterdiği belgeler, TBMM Genel Kurulu\'nda AK Parti ve CHP Milletvekilleri arasında tartışmaya neden oldu.

Meclis Genel Kurul\'unda konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu\'nun bugün ki Grup Toplantısında yaptığı açıklamaları hatırlatarak \"Ya istifa, ya istifa, ya istifa\" dedi.

Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, \"İddiaların ispat yeri, CHP grubu değil. Mahkemeler buna karar verecek. Bir kez daha göreceğiz ki bu iş doğru çıkmayacaktır\" şeklinde cevap verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ise, \"Sürekli iftira atarak belgeymiş gibi kağıt göstermek siyaset değildir\" diye konuştu.

CHP\'li Özel ise, bu tepkilere \"Elde paranın gittiği yerden dekontlar var, birde parayı yollayan bankaların dekontları var. Bunlar sahte diyemiyor. Bu kirli bir paradır\" şeklinde cevap verdi.

AK Partili Bostancı da, \"Koşa koşa gidilecek yer mahkemedir. Biz ne olduğunu biliyoruz. Bu belgelerin bizim gözümüzde bir kuruluşluk değeri yoktur\" diyerek tepkisini dile getirdi.

Daha sonra birleşime 10 dakika ara verildi.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-



