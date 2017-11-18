DHA ANKARA- Kılıçdaroğlu Naim Süleymanoğlu'nun vefatına ilişkin: Ülkemize yaşattığın gururlar için sana minnet borçluyuz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twıtter adresinden yaptığı açıklamada, "Ülkemize yaşattığın gururlar için sana minnet borçluyuz
18 Kasım 2017 20:56
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twıtter adresinden yaptığı açıklamada, \"Ülkemize yaşattığın gururlar için sana minnet borçluyuz. Milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu\'na rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum\" dedi.
ANKARA (DHA)
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