DHA ANKARA- Kılıçdaroğlu Naim Süleymanoğlu'nun vefatına ilişkin: Ülkemize yaşattığın gururlar için sana minnet borçluyuz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twıtter adresinden yaptığı açıklamada, \"Ülkemize yaşattığın gururlar için sana minnet borçluyuz. Milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu\'na rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum\" dedi.

ANKARA (DHA)