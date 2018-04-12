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DHA ANKARA- Kılıçdaroğlu, Akşener'i ziyaret etti (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti

12 Nisan 2018 13:54

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.


Kılıçdaroğlu’nu,  İYİ Parti Genel Merkezi’ne gelişinde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Aytun Çıray, Koray Aydın ve Lütfü Türkkan karşıladı. Kılıçdaroğlu daha sonra Akşener’in makam odasına geçti. Her iki lider burada tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Kılıçdaroğlu ve Akşener görüşmesi basına kapalı olarak devam ediyor.
Kılıçdaroğlu ve Akşener’in görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor.
 

Görüntü Dökümü:
-Kılıçdaroğlu’nun gelişi
-Akşener ile görüşmeye başlamadan görüntü detayları

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)-

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