DHA ANKARA- Kılıçdaroğlu: ABD'nin teröre karşı net tavır takınmasını istiyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TSK\'nın Afrin Operasyonu ile ilgili, \"Amerika Birleşik Devletleri\'nin bu konuda teröre karşı açık ve net tavır takınmasını istiyoruz. Teröre karşı ortak mücadele etmek gerekiyor. Türkiye\'nin teröre karşı verdiği mücadeleye de herkesin destek vermesi gerekiyor\" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu’nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Afrin Operasyonu ile ilgili, \"Sınırlarımızda asla ve asla terör örgütlerinin yuvalanmasını istemiyoruz. Hiçbir devlet istemez. Biz demokrasiyi savunuyoruz, insan haklarını savunuyoruz ama bu şu anlama gelmemeli, \'Demokrasiyi savunduk, terör örgütleri gelsin bizim sınırlarımıza konuşlansınlar\' Hayır asla izin vermeyiz. Ordumuzu bu konuda gerçekten de güzel bir mücadele veriyor. Büyük bir toplumsal destek var. Terörden en çok zarar gören biziz, 30-35 yıldır. Gencecik çocuklar, kadınlar, anneler terör yüzünden katledildi. Dolayısıyla teröre karşı mücadele sadece bizim görevimiz değil insanlığın ortak görevidir\" dedi.

\'TELEFON GÖRÜŞMELERİNİ BANT OLARAK YAYINLASINLAR\'

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin \"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump ile yaptığı bir telefon görüşmesi var. Sonrasında da birbirini karşılıklı tekzip eden açıklamalar geldi. İlk defa da ABD\'yi doğrudan yalanlayan bir açıklama gördük\" şeklinde yönelttiği soruya ise şu şekilde cevap verdi: \"Telefon görüşmelerine konusuna gelince en iyisi konuşmaları bant olarak yayınlasınlar böylece bütün gerçek ortaya çıkmış olsun. Biz Türkiye\'nin yaptığı açıklamaları değerli buluyoruz. Ve Amerika Birleşik Devletleri\'nin bu konuda teröre karşı açık ve net tavır takınmasını da istiyoruz. Çünkü terör bölgede büyük sorunlar yaratıyor. Sadece Türkiye açısından değil, Suriye açısından da, Irak açısından da, Fransa açısından da, İngiltere açısından da, Amerika açısından da terör her zaman sorun yaratmıştır. Ve, bu ülkelerde terör pek çok insanın hayatına mal olmuştur. Dolayısıyla teröre karşı ortak mücadele etmek gerekiyor. Türkiye\'nin teröre karşı verdiği mücadeleye de herkesin destek vermesi gerekiyor.\"

\'ADAYLAR ÇIKAR, DEMOKRATİK YOLLARLA YARIŞIRIZ\'

Kılıçdaroğlu, Ömer Faruk Eminağaoğlu\'nun genel başkanlığa aday olacağı ile ilgili yöneltilen soruya ise şöyle cevap verdi: \"CHP\'nin özelliği, CHP yöneticilerinin seçimle gelmiş olmasıdır. Atama ile değil. Ve biz demokrasiyi savunuyoruz. Elbette genel başkanlığa da, il başkanlığına da, ilçe başkanlığına da değişik adaylar çıkar. Kuralı vardır. Adaylar çıkar demokratik yollarla yarışırız. Birisi başkan olur sonra herkes ona destek olur. Bizim temel kuralımız budur.\"

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-Kılıçdaroğlu\'nun açıklamaları

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Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-