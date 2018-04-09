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DHA ANKARA-  İzmi'de 84 kaçak yakalandı 

Göçmenlerin yakalanma görüntüleri  Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından İzmir Dikili Madra Çayı önlerinde 39 ve Foça Aslan Burnu bölgesinde ise 45 göçmen yakalandı

09 Nisan 2018 17:40

Göçmenlerin yakalanma görüntüleri 

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından İzmir Dikili Madra Çayı önlerinde 39 ve Foça Aslan Burnu bölgesinde ise 45 göçmen yakalandı.
İzmir Dikili Madra Çayı önlerinde gerçekleşen 1 olayda 39 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir Foça ilçesi Aslan Burnu bölgesinde gerçekleşen 1 olayda ise 6 Irak ve 39 Suriye olmak üzere toplam 45 göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 Türk Emniyet ve Jandarma birimleri tarafından karada yakalanması sağlandı.

Görüntü DÖkümü
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-Her iki olayın görüntüleri 

Haber: ANKARA (DHA) 

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