DHA ANKARA- İçişleri : Son bir haftada 29 terörist etkisiz hale getirildi 

İçişleri Bakanlığı, son 1 haftada yurt içinde; aralarında 1 milyon TL ödül ile \'Yeşil\' listede aranan Ferhat Yılmaz (K) Murat Dağ\'ın da olduğu toplam 15\'i teslim 9\'u ölü, 4\'ü sağ toplam 29 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1187 operasyon yapıldı. Terör örgütlerine yardım-yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 148\'i PKK/KCK 148, 24\'ü aşırı sol, 75\'i DEAŞ ve 575\'i FETÖ/PDY olmak üzere 822 terör, 3 bin 716 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından, 119\'u Düzensiz Göçle Mücadele Kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 657 kişi gözaltına alındı.

Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; Son 1 haftada yurt içinde; aralarında 1 milyon TL ödül ile \'Yeşil\' listede aranan Ferhat Yılmaz (K) Murat Dağ’ın da olduğu 9\'u ölü, 4\'ü sağ, 15\'i teslim toplam 28 terörist etkisiz hale getirildi.Operasyonlar neticesinde; Ağrı\'da 1, Batman\'da 8, Bingöl\'de 23, Diyarbakır\'da 7, Mardin\'de 1, Şırnak\'ta 34, Tunceli\'de 5 ve Giresun\'da 2 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi. 14\'ü ağır ve uzun namlulu toplam 23 silah, 1 ton patlayıcı yapımında kullanılan madde, 5 el bombası, 2 bin 280 adet muhtelif mühimmat ve 18 el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 77 ilde gerçekleştirilen 2 bin 646 operasyonda; Piyasa değeri 26 milyon 672 bin 255 TL olan; 890 kg esrar, 281 kg eroin, 54 kg kokain, 3,67 kg metamfetamin,

1,21 kg afyon,1,23 kg sentetik kannabinoid maddesi, 193 bin 542 adet uyuşturucu hap, 100 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca piyasa değeri 6 milyon 548 bin 255 TL olan; 924 bin 825 adet kaçak sigara, 14 bin 896 litre akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 716 kişi gözaltına alındı.

Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bitlis, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon ve Zonguldak\'ta 508 şüpheli gözaltına alındı.

Siber suçlarla mücadelede; terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 809 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 358 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında; 268’i denizlerde olmak üzere 6 bin 261 düzensiz göçmen yakalandı, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 119 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.

Haber:ANKARA (DHA)

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