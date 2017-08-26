DHA ANKARA- İçişleri Bakanı Soylu, darbeci askerlere seslendi: Şu evlatlarımızın tırnağı bile olamazlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi\'nden mezun olan subay ve astsubaylara hitaben, \"Bugün mahkeme karşısında kendi görüntülerini dahi inkar eden o hainlere sesleniyorum; sizin en rütbeliniz, bilgiliniz, cesurunuz şu arkamda gördüğünüz evlatlarımızın ve gençlerimizin tırnağı bile olamazlar. Millet, tarih sizi çoktan silmiştir\" dedi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Beytepe Stadyumunda 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında eğitimlerini başarıyla bitiren toplam 3 bin 346 jandarma astsubay öğrenci ile Sahil Güvenlik sınıfı subay ve astsubay öğrencileri için diploma töreni düzenlendi.

Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İçişleri Müsteşarı Muhterem İnce, Akademi Başkanı Tuğgeneral Hüseyin Kurtoğlu ve 10 bini aşkın öğrenci aile ve yakınları katıldı.

3 BİN 346 SUBAY VE ASTSUBAY MEZUN OLDU

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, sivil üniversite ve okullardan mezun olduktan sonra 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilk mezunlarını verdi.

Törende, 4\'ü kadın 32 erkek toplam 36 Sahil Güvenlik sınıfı subay, 99 erkek Sahil Güvenlik sınıfı astsubay, 150\'si kadın 2 bin 731 erkek olmak üzere toplam 2 bin 881 jandarma astsubay, 20 erkek uçak teknisyeni astsubay ile 310 erkek teknik yardımcı sınıf astsubay mezun oldu.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ MARŞI İLE TÖREN ALANINA GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun törenin yapıldığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Beytepe Stadyumuna girişinde şarkıcı Uğur Işılak\'ın seslendirdiği \"15 Temmuz Demokrasi Marşıö müziği çalındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi diploma töreninde konuştu. 15 Temmuz darbe girişimine değinen Soylu,\"15 Temmuz sadece Türkiye ile ilgili bir mesele değildir. Bizim medeniyetimizle, kardeşliğimizle ilgili bir meseledir. Bu milletin topraklarını işgal etme ile ilgili, etrafımızdaki coğrafya ile ilgili bir meseledir. Ne kadar çırpınırlarsa çırpınsınlar kahramanlarımızın huzurunda söylüyorum; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti zengin olacaktır. Özgür, hür olacaktır\" diye konuştu.

\"15 TEMMUZ BİTTİ. İÇİMİZDE BİR ÇOK HAİNİ ORTAYA ÇIKARDIK\"

Soylu, \"Türkiye terörle mücadeleye karşı neredeyse bütün uluslararası anlaşmalara imza koymuş bir ülkedir. Buna rağmen terörle mücadelesinde neredeyse yalnız kalan kendi ülkelerinde bulunan teröristlerin, hiçbirisinin iade talebine karşılık bulamayan bir ülkedir. Türkiye 40 yıldır PKK ile mücadele ediyor. Ama batılı dostlarımız PKK\'yı hala bir terör örgütü kabul etmiyor vatandaşlık hakkı veriyor. Türkiye\'nin hangi tuzaklarla karşı karşıya kaldığını biliyoruz. 15 Temmuz bitti. İçimizde bir çok haini ortaya çıkardık\" ifadelerini kullandı.

\"ÜNİFORMALARININ İÇERİSİNDE BİR TEK KİŞİ YOKTU KOCA CÜSSELİ ADAMLAR VARDI\"

Soylu, \"O yiğitleri Kato\'da, Gabar\'da gördüm. Onların üniformalarının içerisinde bir tek kişi yoktu koca cüsseli adamlar vardı\" dedi.

\"O HAİNLER ARKAMDA GÖRDÜĞÜNÜZ EVLATLARIMIZIN, GENÇLERİMİZİN TIRNAĞI BİLE OLAMAZ\"

Soylu, \"Bugün mahkeme karşısında kendi görüntülerini dahi inkar eden o hainlere sesleniyorum; sizin en rütbeliniz, bilgiliniz, cesurunuz şu arkamda gördüğünüz evlatlarımızın ve gençlerimizin tırnağı bile olamazlar. Millet, tarih sizi çoktan silmiştir\" dedi.

\"SINIRLARIMIZIN DIŞINDA SAĞLAM DİYE DURDUKLARI YERLERİ EVLATLARIMIZ İLE BAŞINA GEÇİRMEK BOYNUMUZUN BORCU\"

Bakan Soylu, \"Bu ülke tehditler ama aynı zaman da fırsatlar ülkesidir. Yükümüz ağırdır. Hiç endişe etmeyin ülkemizin başına musallat olan tam 40 yıldır bu ülkeyi zayıflatmak için birilerinin piyonu olanlara evlatlarımız gerekli cevabı en iyi şekilde vermektedirler. Bugün sınırlarımızın dışında sağlam diye durdukları yerleri bu evlatlarımız ve şuradaki irade ile birlikte başına geçirmek boynumuzun borcudur. Boynumuzun borcudur. Boynumuzun borcudur. Çok yakında bunları göreceğiz. Ortadoğu\'nun istikrarını bozan bu illerin büyük bir bölümünün hepimizin arzu ettiği şekilde nihayete ereceğine olan inancımız tamdır. Evlatlarınız, 80 milyonun evlatlarıdır\" açıklamasında bulundu.

\"SEÇTİĞİNİZ MESLEK, RAHAT VE HUZUR MESLEĞİ DEĞİLDİR\"

Mezunlara seslenen Soylu şöyle konuştu: \"Bu ülkenin güvenliğinin mimarları sizlersiniz. Bizim, milletimizin göz bebekleri, artık bir gün önceki insanlar değilsiniz. Hayatlarınız artık, sadece sizin değil. Hayatlarınız, millete ve bu güzel devlete adanmış hayatlardır. Seçtiğiniz meslek, rahat ve huzur mesleği değildir. Başkalarının rahat ve huzurunu temin etme mesleğidir. Karşılığında çok fazla para alacağınız bir meslek de değildir. Ama karşılığında hiçbir paranın satın alamayacağı bir şeref ve gururu verecek meslektir. Rütbelerin en milletimizin gönlü, gazilik, şehitlik. Nasibinizde varsa, her an gelip sizi bulabilir. Gün gelir diyeceksiniz ki yine bu mesleği seçerdim. Bu meslek böyle bir meslektir. Size tavsiyem, vicdanınızdan, aklınızdan hiç ayrılmayın. Merhamet ve şefkatinizi hiçbir zaman bırakmayın. Sizin mesleğinizdeki en önemli husus dikkat, üslerinizin söylediklerine harfiyen riayet edebilmek, dayanışma, birlik, beraberlik, rutine saplanıp kalmamak sürekli kendini yenilemek ve sürekli teyakkuz halinde olmaktır.\"

\"RİCA EDİYORUM, YALVARIYORUM YOLLARDA ARABA SÜRERKEN, DİKKATLİ OLUN. FRENE DEĞİL KURALA GÜVENİN\"

Bayram nedeniyle trafik kuralı uyarısı da yapan Soylu, \"Lütfen yolda dikkatli olun. Ne olursunuz yalvarıyorum, rica ediyorum yollarda araba sürerken, dikkatli olun. Frene değil kurala güvenin. Trafik kazalarında içimiz yanıyor. Her birimiz birbirimizi uyarırsak ancak bunu azaltabiliriz. İki katı arkadaşımız görev yapacak. Huzurlu bir bayram olsun diye\" dedi.

Soylu daha sonra dönem birincilerine diplomalarını verdi.

Görüntü dökümü

-Yapılan açıklamalar

-Süleyman Soylu\'nun açıklaması

-Törenden genel ve detaylar

Ümit KOZAN, Hakime TORUN, Gökhan CEYLAN/ ANKARA, (DHA)