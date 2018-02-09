DHA ANKARA- HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay'a gözaltı kararı

ANKARA’da Zeytin Dalı Harekâtı’nı protesto bahanesiyle ‘halkı sokağa dökme ve çatışma çıkartmaya çalıştıkları’ iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilenler arasında HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay\'ın da bulunduğu öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında geçtiğimiz günlerde gözaltı kararı almıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden ‘Zeytin Dalı Operasyonunu’ protesto bahanesiyle ‘halkı sokağa dökmek ve çatışma çıkarmaya çalışanlar’ hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldığını daha önceden duyurulduğunu belirterek, “Bu soruşturma kapsamında PKK/KCK Üyesi 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, emniyet ve jandarma görevlilerimiz tarafından bu sabah itibaren operasyon başlatılmıştırö açıklaması yaptı.

Zanlıların, HDP\'nin geçen hafta sonu düzenlediği Kadın Konferansı\'nda Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde bildiri okudukları ve açıklamalarda bulundukları da kaydedildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan Hacer Ö. Diyarbakır\'da, Ahmet K. Antalya\'da, Musa P, Onur H, Fadime Ç, Özlem Eylem T, Naci S. ve Keziban K. ise İstanbul\'da gözaltına alındı.

HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay\'ın da aralarında bulunduğu diğer zanlılar aranıyor.

Haber: ANKARA, (DHA) -