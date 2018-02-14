T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA- Hayati Yazıcı : Seçim mevzuatına ilişkin çalışma yapan arkadaşımızın koordinesinde çalışmalar tamamlanmıştır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: "Yerel seçimlere ilişkin; aday olacakların 18 yaşını doldurmalarının yeterli olmasına, seçim güvenliğine ilişkin bazı düzenlemeler hazır durumda

14 Şubat 2018 19:50

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: \"Yerel seçimlere ilişkin; aday olacakların 18 yaşını doldurmalarının yeterli olmasına, seçim güvenliğine ilişkin bazı düzenlemeler hazır durumda. Seçim mevzuatına ilişkin çalışma yapan arkadaşımızın koordinesinde bu çalışmalar tamamlanmıştır. Yerel seçimden b ir yıl önce çıkarılması zorunlu olan düzenlemeleri içeren paket önümüzdeki hafta içinde sanırım Meclise sunulur.\" dedi.

Görüntü Dökümü
-----------------------
-Hayati Yazıcı\'nın açıklamaları 

Haber-Kamera: ANKARA (DHA) 

==============================
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati YazıcıSeçimYerelMecliseGörüntü Dökümü Hayati YazıcıANKARA DHA  ==============================

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24