DHA ANKARA- Erdoğan: Trump'ın bunlara ayar vermesi lazım 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Bu teröristlerin bugün Afrin\'de yarın kimbilir nerede? Bize karşı savaşmak için hazır bekletildiği anlaşılıyor. Bu kadar silah buraya niye geliyor. 911 kilometre sınırımız var. 350 kilometre de Irak sınırı var. Bu silahlar buraya niye geliyor? Demek ki bu sınırın ötesinde Türkiye var, bunu Türkiye\'ye karşı kullanacaksın veya İran\'a karşı kullanacaksın. Başka yok. Rusya ile böyle bir şeye giremez. Girdiği anda 3. Dünya Savaşı patlak verir. Amerika Başkanı Sayın Trump\'tan ülkemize yönelik politikalardaki kafa karışıklığını giderecek, artık hadsizlik boyutuna varan açıklamaların önünü kesecek bir tavır ortaya koymasını bekliyoruz. Sayın Trump adına konuşanlar ne dediklerinin farkında değiller. Sayın Trump\'ın bunlara bir ayar vermesi lazım. Hele hele Türkiye aleyhine açıklama yapmak için adeta sıraya girmiş izlenimi veren sözcülerin, yalana ve yanlışa dayalı fikirler beyan eden stratejistlerin kin kusan medya mensuplarının gölgesinde biz bu işi sürdüremeyiz\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi\'nde \"Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması\"nda konuştu.

\"ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLERİN SAYISI, ŞU ANDA 3 BİN 698\"

Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin Erdoğan, \"Tünelleri gördünüz değil mi? Onlar o silahları yığdılar biz topladık. Bu harekatımız başarıyla sürüyor. Toplantıya girerken sordum etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı, şu anda 3 bin 698\" dedi.

\"KUZEY IRAK\'TA SON İKİ GÜNDE 38 PKK\'LIYI ETKİSİZ HALE GETİRDİK\"

Erdoğan, \"PKK rahat durmuyor. Irak\'ta hareketlenmeye başladılar. Dedim ki; Irak Merkezi Yönetimi bu PKK\'yı temizlemezse, onları biz temizleriz. Kuzey Irak\'ta son iki günde 38 PKK\'lıyı etkisiz hale getirdik. Bu devam ederse daha ileri gideriz. Şu anda Mehmedimiz gereğini yapıyor. Afrin şehir merkezi kontrol altına alındı. Okul, hastane bakıma alıyoruz. Huzurlu bir ortamı orada sağlayacağız. Şimdi çevredeki diğer yerleşim birimlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Kahraman askerlerimiz, güvenlik güçlerimiz, arslan parçası olan Özgür Suriye Ordusu mensubu kardeşlerimiz terör örgütünü paçavraya çevirerek yollarına devam ediyorlar\" diye konuştu.

\"MÜNBİÇ\'TEN ÇIKMAYACAKLARMIŞ. ORADA BULUNMAYA HAKKINIZ YOK\"

Erdoğan, \"Sivilleri en çok gözeten, tarihi mirası en iyi koruyan operasyona kara çalmak için söylenen sözleri duydukça sadece gülüyoruz. Defalarca ilan ettiğimiz operasyonlarımızın bundan sonraki hedefleri konusunda ileri geri konuşuyorlar. Neymiş, Münbiç\'ten çıkmayacaklarmış. Bir defa sizin bırakınız oradan çıkmamayı, orada bulunmaya hakkınız yok. Bu topraklarla senin ne alakan var? Oraya YPG\'yi, PYD\'yi soktular. Oranın gerçek halkı yüzde 90 Araplardır. Onları kovdular. Obama\'nın kendisine söyledim \'bunları buradan çıkar\' diye. \'Stratejik ortak olarak bunları Fırat\'ın doğusuna gönderelim\' dedik. Tamam göndereceğiz dediler. Göndermediler. Aynısını Sayın Trump\'a da söyledim o da göndermedi. Daha başka tekliflerle bize geldiler. DEAŞ\'ın hiç bir faliyetinin kalmadığını söylediler. Peki siz neden duruyorsunuz orada? Başka teklifte bulundular; \'Yarısında siz yarısında biz olalım\' dediler. Ne siz olun ne biz olalım dedim. Buranın sahibi kimse onlar olsun dedim. Biz adil bir yönetim istiyoruz. Biz hiçbir yere işgal için gitmedik. Sadece istikrar için gittik. Sadece teröristleri kovmak için gittik. İstikrarı sağlayarak bölge halkının yeniden kendi yurtlarına dönmesini temin gibi bir çabaları da bunların yok. Tam tersine koruyup kolladıkları terör örgütü bölgenin demokrafik yapısını değiştirmeye yönelik çabaları ile yeni huzursuzluklara, çatışmalara zemin hazırlıyor\" diye konuştu.

\"TRUMP\'IN BUNLARA AYAR VERMESİ LAZIM\"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: \"Bu teröristlerin bugün Afrin\'de yarın kimbilir nerede? Bize karşı savaşmak için hazır bekletildiği anlaşılıyor. Bu kadar silah buraya niye geliyor. 911 kilometre sınırımız var. 350 kilometre de Irak sınırı var. Bu silahlar buraya niye geliyor? Demek ki bu sınırın ötesinde Türkiye var, bunu Türkiye\'ye karşı kullanacaksın veya İran\'a karşı kullanacaksın. Başka yok.

RUSYA İLE BÖYLE BİR ŞEYE GİREMEZ. GİRDİĞİ ANDA 3. DÜNYA SAVAŞI PATLAK VERİR

Rusya ile böyle bir şeye giremez. Girdiği anda 3. Dünya Savaşı patlak verir. Amerika Başkanı Sayın Trump\'tan ülkemize yönelik politikalardaki kafa karışıklığını giderecek, artık hadsizlik boyutuna varan açıklamaların önünü kesecek bir tavır ortaya koymasını bekliyoruz. Sayın Trump adına konuşanlar ne dediklerinin farkında değiller. Sayın Trump\'ın bunlara bir ayar vermesi lazım. Hele hele Türkiye aleyhine açıklama yapmak için adeta sıraya girmiş izlenimi veren sözcülerin, yalana ve yanlışa dayalı fikirler beyan eden stratejistlerin kin kusan medya mensuplarının gölgesinde biz bu işi sürdüremeyiz.\"

\"BU YOLA BAŞ KOYDUK. VARSA CESARETİ OLAN BUYURSUN, HODRİ MEYDAN DİYORUZ\"

Erdoğan, \"Amerika ile çok geniş bir zeminde, derinlikli siyasi çıkarlarımız bulunduğu bir gerçektir. Paramızla bize silah vermeyen Amerika, teröristlere bu kadar ücretsiz silah vermesini bize izah etmelidir. Ülkemizde bugüne kadar ilişkilerin korunmasına özen gösterdik. Milli güvenliğimiz söz konusu olduğunda tercihimiz bellidir. Türkiye, Münbiç başta olmak üzere sınırları boyunca kendisine saldırmak üzere hazır bekleyen terörist tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar durmayacaktır. Hep söylüyorum, biz bu yola baş koyduk. Varsa cesareti olan buyursun, hodri meydan diyoruz. Bu millet öyle bir millet ki 15 Temmuz\'da ölümü, öldürmüş bir millettir. Şu saatten sonra bizi kimin ne dediği değil, kimin ne yaptığı ilgilendirir\" açıklamasında bulundu.

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Hakime TORUN /ANKARA (DHA)

