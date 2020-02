DHA ANKARA-  Erdoğan: Afrin olayını çözeceğiz İdlib'i aynı şekilde çözeceğiz (2) 

\"SENDEN Mİ ALACAĞIZ İZNİ? BİZE MİLLETİMİZİN EMRİ VAR\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Her türlü olumsuzluğa, alçaklığa, riyakarlığa rağmen bölgeyi adım adım teröristlerden askerimiz, milletimiz, hep beraber temizliyoruz. Bunu Bay Kemal\'e rağmen temizliyoruz. Ne diyor beyefendi, \'Afrin\'e gitmeyin, fazla içerilere gitmeyin. Senden mi alacağız izni? Bize milletimizin emri var, biz milletimizin talimatını yerine getiriyoruz. Ona kalsa \'Esed ile masaya oturun da bu işi konuşun\' diyor. 1 milyon vatandaşını öldüren bir katille biz neyi konuşacağız? Siz yeri gelir teröristlerle el ele kol kola dolaşabilirsiniz. Teröristlerle beraber kalkar, Ankara\'dan İstanbul\'a yürüyebilirsiniz. Adaletsiz bir adalet anlayışıyla yürüyüş yapabilirsiniz ama biz, terör örgütlerinin icazetiyle yola çıkanlarla beraber bugüne kadar yol yürümedik ve bundan sonra da yürümeyeceğiz. DEAŞ ile işbirliği yaptığımızı söylüyor utanmadan. Bunda haysiyet, yüz, onur yok. Ne zaman bunu ispata davet ettiysem hiçbir şeyi ispat etmemiştir. Hala da yerinde durmaktadır. AK Parti\'nin DEAŞ\'a destek olduğunu ispat et, ben bu makamda durmam, bu görevden çekilirim. Sen bunu ispat edemediğin zaman çekilir misin? Çekilemez. Hayatı yalan üzerine kurulu bu adamın. Sana söyledik hadi gel YPG, PYD, PKK bunların terör örgütü olduğunu ilan et. El Nusra da bir terör örgütüdür diyorum. DHKP-C terör örgütüdür de göreyim seni ya. Diyemezsin çünkü gücünü onlardan alıyorsun. Onların desteği ile Hakkari\'de miting yapacak kadar zavallısın sen? Bize tarihi konuşturtma\" ifadelerini kullandı.

\"TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ DENİLEN BU KURULUŞUN TÜRKLÜKLE ALAKASI YOK\"

Erdoğan, \"Bu ara tweet\'ler atıyorlar. Neymiş o, biz \'Türkiye ve Türklük\' kavramına karşıymışız. Niye? Türk Tabipleri Birliği\'nin isminden \'Türk\'ün kaldırılmasını istediğimiz için. Evet istiyoruz. Çünkü Türk Tabipleri Birliği denilen bu kuruluşun Türklükle alakası yok, Türk kavramına da layık olan bir yanı yok. Türkiye Barolar Birliği\'nin de Türkiye\'ye layık olan hiçbir yanı yok. Bunlar ne hukuku ne de tabipliği, hekimliği kendi saltanatları altına alamazlar. Şimdi çıkarılacak kanunlarla, çıkarılacak Bakanlar Kurulu kararıyla, bu ülkede tüm hukukçular, tüm doktorlar kendi derneklerini, vakıflarını rahatlıkla kurabilecekler ve bunlara da kaynağında para ödemesi diye bir şey yapmayacaklar. Bunların hepsi bitecek. Ondan tutuştular. Şimdi de tweet\'ler ile güya yavuz hırsız ev sahibini bastırır ya bunlar da şimdi ev sahibini bastırmaya kalkıyor. Kullanamayacaksınız artık ne Türk kavramını ne de Türkiye ismini. Onu layık olanlar kullanacak\" diye konuştu.

\"SİYASETÇİ, GÜYA AYDIN, AKADEMİSYEN, SANATÇI KİSVELİ HERKESE \'YAZIKLAR OLSUN\' DİYORUM\"

Erdoğan, \"Ezan sesi duyulan hiçbir yere yabancı bayrak asılmasın diye mücadele ediyoruz. Bugün ülkemizde hala \'Bizim Afrin\'de ne işimiz var?\' diyebilen bir zihniyetin olması, kim olduğunu anlıyorsunuz, gerçekten üzüntü vericidir. Sokaktaki vatandaşımızın çok iyi anladığı, çok iyi tespit ettiği, çok iyi gördüğü gerçeği anlayamayan güya siyasetçi, güya aydın, akademisyen, sanatçı kisveli herkese \'yazıklar olsun\' diyorum. Bizden Suriye topraklarından bir an önce çıkmamız gerektiğini söyleyenleri duyuyoruz. Bunların mantığına göre, \'PKK, DEAŞ Suriye\'de olabilir, Amerika, Rusya, İran, Fransa, İngiltere ve daha nice ülke, çeşitli görüntü ve bahaneler altında Suriye\'de olabilir, İsrail canı istediği zaman Suriye\'de operasyon yapabilir, Türkiye 911 kilometre sınırının bulunduğu Suriye\'de olamaz. \'Var mı 25 kuruşa simit ya? 700\'ü aşkın taciz atışı yaptılar 100\'e yakın kardeşimiz şehit oldu. Biz hala seyredeceğiz. Amerika\'dan dışişleri bakanı güvenlik müsteşarı gelecekler. Yoğun bir şekilde bu süreci devam ettiriyoruz. Türkiye olarak kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye mecburuz bunun başka çıkar yolu yok\" ifadelerini kullandı.

\"BİZİM İÇİN ŞU ANDA SURİYE HALKI ÖNEMLİ. ESED DEĞİL\"

Erdoğan, \"Bizim için şu anda Suriye halkı önemli. Esed değil. Esed devlet terörü estirmiştir. Bizim derdimiz 3,5 milyon Suriyeli kardeşimizin \' bir an önce evlerimize dönmek istiyoruz\' diyen kardeşlerimize evlerine, topraklarına dönmelerini sağlamaktır. Dün bizi lime lime yok ettiklerini sananlara yeniden dirilişin nasıl olduğunu göstermezsek ecdadımıza, evlatlarımıza mahcup oluruz\" dedi.

\"ŞU ANA KADAR YAPTIKLARIMIZ DAHA ISINMA TURLARI BİLE SAYILMAZ\"

Erdoğan, \"Terör örgütü DEAŞ dediler ona karşı mücadele dediler mücadeleyi bir başka terör örgütü PYD, YPG ile yaptılar. Gel bizimle beraber yap. \'Biz sizin generallerin söylediklerini uygun bulmadık\' dediler. Bak sizinkiler doğru söylemiyor. Bu bölgeyi biz biliriz. \'Terörist teröristle yok edilmez, yanlış yapıyorsunuz Sayın Trump\' dedim. Ama maalesef o yine onlara baktı. \'Peki siz yolunuza, biz yolumuza\' dedik. Bu milletin yüreğini ve bileğini ortaya koyduğunda neleri başarabileceğini görecekler. Şu ana kadar yaptıklarımız daha ısınma turları bile sayılmaz. Asıl büyük hamlelerimizi, ataklarımızı önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz. Bu nedenle 2019 kritik bir tarihtir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'nin resmen ve tüm unsurlarıyla devreye girmesiyle artık bu ülkeye operasyon çekmek öyle kolay olmayacaktır. Herkesin bir hesabı olabilir ama en büyük hesap sahibi Allah\'tır. Hedef kızıl elma diyor. Kızıl elma, elma ağacı değil onun anlamı çok ama çok büyük. O gidebileceğin noktanın sonsuzudur gidersin bitmez. Yol sonsuza dek devam eder. Bizim Mehmetçiğimizden daha imanlı inançlı bir asker dünyada var mı? Şahsen ben görmedim duymadım. Suriye sınırımızın tamamını teröristlerden arındıracağız. Irak\'tan bize yönelen terör tehdidini ortadan kaldırana kadar orada da ne gerekiyorsa yapacağız. Sınırlarımız içinde sonuncu terörist de imha edilene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Ülke savunması için her türlü projeyi hayata geçireceğiz\" açıklamasında bulundu.

Görüntü dökümü

-Erdoğan\'ın konuşması

-Detaylar

Haber: Hakime TORUN /ANKARA (DHA)