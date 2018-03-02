DHA ANKARA- Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "Türkiye Güven Huzur Uygulaması-10"

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından \"Türkiye Güven Huzur Uygulaması-10\"a ilişkin yapılan bilgilendirmede, \"Ülke genelinde eş zamanlı olarak 2 Mart\'ta 14:00/19:00 saatleri arasında halkımızın yoğun olarak bulunduğu bulvar, cadde, alışveriş merkezleri içleri ve çevrelerinde yayalara yönelik 5\'er kişilik (risk analizini yapabilen ve suçlu profilini tanıyan 1 seçici ve 4 kontrol görevlisi şeklinde planlanan) uygulama ekiplerinin bulunduğu uygulama; 2 hava aracı, 6 deniz aracı ve 10 bin 436 kara aracı ile toplamda 10 bin 444 ekip, 232 dedektör köpek, 72 bin 749 personel ile mobil tablet PC cihazları üzerinden sorgulama yapılarak gerçekleşiyor\" denildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından \"Türkiye Güven Huzur Uygulaması-10\"a ilişkin yapılan bilgilendirme şu şekilde: \"Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimleri tarafından temel insan haklarına saygılı, özgürlük ve güvenlik arasındaki hassas dengeye önem veren bir yöntem ile mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla Türkiye Güven Huzur (10) uygulaması düzenleniyor. Başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak 2 Mart\'ta 14:00/19:00 saatleri arasında halkımızın yoğun olarak bulunduğu bulvar, cadde, alışveriş merkezleri içleri ve çevrelerinde yayalara yönelik 5\'er kişilik (risk analizini yapabilen ve suçlu profilini tanıyan 1 seçici ve 4 kontrol görevlisi şeklinde planlanan) uygulama ekiplerinin bulunduğu uygulama; 2 hava aracı, 6 deniz aracı ve 10 bin 436 kara aracı ile toplamda 10 bin 444 ekip, 232 dedektör köpek, 72 bin 749 personel ile mobil tablet PC cihazları üzerinden sorgulama yapılarak gerçekleşiyor.\"

Uygulamanın sonuçlarının ilerleyen saatlerde paylaşılacağı da bildirildi.

ANKARA (DHA)

