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DHA ANKARA- Dışişleri Bakanlığı'ndan, ABD, İran ve RF Büyükelçilikleri Misyon şeflerine Afrin bilgilendirmesi 

  Ankara Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD, İran ve RF Büyükelçilikleri Misyon şefleri (Büyükelçi ve Maslahatgüzarları) Bakanlığa çağrılarak, Afrin bağlamındaki son gelişmeler hakkında bilgilendirildi" denildi

20 Ocak 2018 22:04

 

Ankara Dışişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada, \"ABD, İran ve RF Büyükelçilikleri Misyon şefleri (Büyükelçi ve Maslahatgüzarları) Bakanlığa çağrılarak, Afrin bağlamındaki son gelişmeler hakkında bilgilendirildi\" denildi. 


ANKARA (DHA) 

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