DHA  ANKARA-  Destici: Terör devleti kurdurtmayacağız

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, olası Afrin operasyonuna ilişkin, \"Hain emellerini kursaklarında bırakacağız. Bunun içindir ki, biz bu terör devletini kurdurtmayacağız ve bu Suriye\'yi YPG\'ye dar edeceğiz\" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, olağan haftalık basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Parti genel merkezinde açıklamalarda bulunan Destici, ABD\'nin 30 bin kişilik ordu kurma kararına tepki göstererek şunları söyledi:

\"Gelinen aşamada, ABD bizim Afrin hamlemizden sonra, Irak sınırına 30 bin YPG\'li yığacağını söyledi. Zaten daha önce oraya yavaş yavaş CENTCOM güçleri yerleşmeye başlamıştı. ABD\'nin bu çıkışından sonra Türkiye, Rusya ve İran haklı olarak bu girişime büyük tepki gösterdi. Şimdi biz aynı hassasiyeti müttefikimiz Rusya ve İran\'dan Suriye\'nin kuzeyindeki Fırat\'ın doğusundaki CENTCOM ve YPG işbirliği içinde göstermesini istiyoruz. Rusya\'nın ve İran\'ın \'Suriye\'nin kuzeyinde Fırat\'ın doğusunda CENTCOM ve PKK/YPG varlığı sürdükçe siyasi sürece geçilemeyeceğini, bu CENTCOM ve YPG varlığını bölgede istemediklerini\' deklare etmelerini istiyoruz. Başta PKK/YPG\'nin yönetici takımı olmak üzere, bunların tasmalarını elinde tutan ABD/CENTCOM, Türkiye\'nin içinde bulunduğu durum ve şartları düşmanca adeta \'Osmanlı İmparatorluğu\'nun parçalandığı durum ve şartlarla\' bir tutmaya çalışıyorlar. Yüz sene sonra siyasi, ekonomik ve coğrafik olarak Ortadoğu\'nun yeniden şekillendirildiği bu dönemde geçmişte kaçırdıkları fırsatı bu kez kaçırmak istemiyorlar ve adım adım uyguluyorlar ama Allah’ın izniyle hepsinin üstünden gelecek ve hain emellerini kursaklarında bırakacağız. Bunun içindir ki, \'biz bu terör devletini kurdurtmayacağız ve bu Suriye\'yi YPG\'ye dar edeceğiz\'. Türkiye olarak Suriye\'nin içinde vaziyet almak kadar, içeriyi de sağlama almamız gerekiyor. Bu istikamette yapılacak en önemli hamle, sınırımız Suriye\'nin kuzeyine cephe olan yerleşim bölgelerinde CENTCOM\'un tekrar bir şehir savaşları fitnesi başlatmaması için gerekli önlemleri almak olmalıdır. Bilhassa sınırlarımıza cephe olan yerleşim yerlerimizde Suriye ile etkileşimi kesecek tedbirler üretmeliyiz. Suriye\'nin kuzeyindeki terör örgütlerinin sınırlarımızın berisine geçişlerine kesinlikle dikkat etmeliyiz.\"

‘TÜRKİYE\'NİN BEKASI İÇİN ÖNEMLİ’

Afrin\'e operasyon yapılmasının Türkiye\'nin bekası için çok önemli olduğunu kaydeden Destici, \"Sayın Cumhurbaşkanı, devletin bu kararlı duruşu, net tavrının yavaş yavaş sonucuna gelmiş bulunmaktayız. Süreç aslında başladı ama askeri operasyon her an başlayabilir. Afrin PKK, YPG\'li unsurlardan temizlenecek. Biz şimdiden ordumuza, devletimize başarılar diliyoruz. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. TSK hiç bir zaman işgal gücü olarak bir yere girmedi. Girdiği topraklara barışı getirmek için girdi. Afrin operasyonunun birinci derecedeki amacı PKK, YPG varlığını sonlandırmak. Bölgeyi terör unsurlarından temizlemektir\" diye konuştu.

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Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU-Gizem KARADAĞ/ANKARA,(DHA)-