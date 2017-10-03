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DHA ANKARA- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Talabani'nin ailesine taziye telefonu 

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani'nin ailesine taziye dileğinde bulundu

03 Ekim 2017 21:20

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani\'nin ailesine taziye dileğinde bulundu. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Talabani\'nin vefat haberinin ardından merhumun eşi Hero Talabani\'yi ve oğlu Kubat\'ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Talabani\'ye Allah\'tan rahmet, geride kalan aile bireylerine ve yakınlarına ise sabır ve başsağlığı dilediği kaydedildi.


ANKARA (DHA) 

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