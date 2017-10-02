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DHA ANKARA- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Naim Süleymanoğlu'na geçmiş olsun telefonu 

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olimpiyat ve dünya şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu'yla telefonda görüştü

02 Ekim 2017 01:09

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olimpiyat ve dünya şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu\'yla telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla konuşarak sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Süleymanoğlu\'na Allah\'tan şifa diledi. Görüşme vesilesiyle, ünlü şampiyon Süleymanoğlu\'nun da sağlık durumuyla yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a teşekkürlerini ilettiği öğrenildi. Ataşehir Memorial Hastanesi\'nde Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat gözetiminde halen tedavi gören Süleymanoğlu\'na karaciğer nakli planlanıyor.


ANKARA (DHA) 
 

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