DHA ANKARA- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, partisinin dünkü, \"Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması\"nda kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın avukatlarından Hüseyin Aydın, dünkü açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, \"Cumhurbaşkanına hakaret\" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Suç duyurusuna ilişkin Twıtter\'de açıklama yapan Aydın, \"Sayın Cumhurbaşkanımızın hukukunu,Yargı eliyle korumaya yönelik çabalarımız tavizsiz bir şekilde devam edecektir\" dedi.



ANKARA (DHA)

