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DHA ANKARA-  Cumhurbaşkanı Erdoğan : BM üyesi tüm ülkeleri Kudüs'ün tarihi statüsüne sahip çıkmaya davet ediyorum (1) 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi

19 Aralık 2017 21:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde ortak basın toplantısı düzenledi.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"\'BM\'ye sunulan Kudüs tasarısı ABD tarafından veto edildi. Şimdi tasarıyı BM Genel Kurulu\'na götüreceğiz. BM üyesi tüm ülkeleri Kudüs\'ün tarihi statüsüne sahip çıkmaya davet ediyorum. Bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağız.\" diye konuştu. 

Görüntü Dökümü
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-ortak basın toplantısı (CANLI VERİLDİ) 

Haber: ANKARA (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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