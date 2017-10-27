T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ı ziyaret edecek 

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın ilk seferi ve Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) VI

27 Ekim 2017 16:50

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı\'nın ilk seferi ve Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) VI. Toplantısı vesilesiyle, 30-31 Ekim 2017 tarihlerinde Azerbaycan\'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı  Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili\'yle birlikte, bölgesel projelerden biri olan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu güzergahında 30 Ekim\'de tren seferlerinin başlatılması vesilesiyle düzenlenen törene katılacak. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'nın Azerbaycan ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: \"Türkiye-Azerbaycan arasındaki VI. YDSK toplantısı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev\'in başkanlıklarında Salı günü yapılacak. İlgili bakanların katılımıyla yapılacak söz konusu toplantıdaki görüşmeler, ikili işbirliği konularının tüm yönleriyle ele alınmasına ve daha da ileriye taşınmasına imkân sağlayacak. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, Yukarı Karabağ ihtilafı başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler kapsamlı şekilde ele alınacak. Toplantı vesilesiyle, iki ülke arasında çeşitli işbirliği alanlarını kapsayan bazı belgelerin imzalanması da öngörülüyor. Ziyaret, Azerbaycan ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 25. yıl dönümüne denk gelmesi bakımından da özel bir öneme sahip.\" 


ANKARA (DHA) 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Recep Tayyip Erdoğan BaküTiflisKars Demiryolu HattıTürkiyeAzerbaycan Yüksek Düzeyli StratejikKonseyi YDSK VI ToplantısıEkimAzerbaycanCumhurbaşkanıAzerbaycan CumhurbaşkanıAliyevGürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24