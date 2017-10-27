DHA ANKARA- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ı ziyaret edecek 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı\'nın ilk seferi ve Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) VI. Toplantısı vesilesiyle, 30-31 Ekim 2017 tarihlerinde Azerbaycan\'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili\'yle birlikte, bölgesel projelerden biri olan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu güzergahında 30 Ekim\'de tren seferlerinin başlatılması vesilesiyle düzenlenen törene katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'nın Azerbaycan ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: \"Türkiye-Azerbaycan arasındaki VI. YDSK toplantısı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev\'in başkanlıklarında Salı günü yapılacak. İlgili bakanların katılımıyla yapılacak söz konusu toplantıdaki görüşmeler, ikili işbirliği konularının tüm yönleriyle ele alınmasına ve daha da ileriye taşınmasına imkân sağlayacak. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, Yukarı Karabağ ihtilafı başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler kapsamlı şekilde ele alınacak. Toplantı vesilesiyle, iki ülke arasında çeşitli işbirliği alanlarını kapsayan bazı belgelerin imzalanması da öngörülüyor. Ziyaret, Azerbaycan ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 25. yıl dönümüne denk gelmesi bakımından da özel bir öneme sahip.\"



ANKARA (DHA)

