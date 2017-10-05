DHA ANKARA -Çöplükte 8 ölü yavru köpek  bulundu

Ankara\'nın Mamak İlçesi\'nde çöplükte battaniyeye sarılmış halde 8 ölü yavru köpek bulundu. Yavru köpeklerin nasıl öldüğü ve çöpe kimler tarafından atıldığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Mamak İlçesi Boğaziçi Mahallesi 1076 Sokak 6 numaralı apartman\'da yaşayan vatandaşlar tarafından akşam saatlerinde çöpte battaniyeye sarılmış halde 8 ölü yavru köpek bulundu. Apartman sakinleri durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri inceleme yaptı. Apartman yöneticisi binada köpek besleyen kimsenin olmadığını, ölü yavru köpeklerin başka biri tarafından bu sokağa atılmış olabileceğini öne sürdü. Bir başka apartman sakini ise, 4 Ekim Hayvanları Koruma gününde yaşanan bu tablonun utanç verici olduğunu söyledi. Polis köpeklerin nasıl öldüğü ve kimler tarafından bırakıldığını belirlemek için çalışma başlattı.



Görüntü dökümü:

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-Mahalleden görüntü

-Çöpten görüntü

-Telef olan yavru köpekler

-Mahalle sakinleri ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)

