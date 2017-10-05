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DHA ANKARA -Çöplükte 8 ölü yavru köpek  bulundu

Ankara'nın Mamak İlçesi'nde çöplükte battaniyeye sarılmış halde 8 ölü  yavru köpek  bulundu

05 Ekim 2017 00:45

Ankara\'nın Mamak İlçesi\'nde çöplükte battaniyeye sarılmış halde 8 ölü  yavru köpek  bulundu. Yavru köpeklerin nasıl öldüğü ve çöpe kimler tarafından atıldığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

Mamak İlçesi Boğaziçi Mahallesi 1076 Sokak 6 numaralı apartman\'da yaşayan vatandaşlar tarafından  akşam saatlerinde çöpte  battaniyeye sarılmış halde  8 ölü yavru köpek bulundu. Apartman sakinleri durumu  polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri inceleme yaptı. Apartman yöneticisi binada köpek besleyen kimsenin olmadığını, ölü yavru köpeklerin  başka biri tarafından bu sokağa atılmış olabileceğini  öne sürdü. Bir başka apartman sakini ise, 4 Ekim Hayvanları Koruma gününde yaşanan bu tablonun utanç verici olduğunu söyledi. Polis köpeklerin nasıl öldüğü ve kimler tarafından bırakıldığını belirlemek için çalışma başlattı. 
 
Görüntü dökümü:
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-Mahalleden görüntü
-Çöpten görüntü
-Telef olan yavru köpekler
-Mahalle sakinleri ile röp.
-Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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