DHA ANKARA-  CHP'li Tezcan: Türkiye Barolar Birliği hiç bir zaman tabelasından 'Türkiye' sözünü indirmedi

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, \"Türkiye Barolar Birliği hiç bir zaman tabelasından \'Türkiye\' sözünü indirmedi. Hatta tabelalardan \'T.C.\' isminin silinmesine en ciddi karşı koyan ve tepki gösteren kuruluşlarımızın başında geliyordu. Bu süreçte kendilerine destek olacağız\" dedi.

CHP\'li Bülent Tezcan beraberinde ki heyet ile birlikte Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyarette yaklaşık 45 dakika süren görüşme sonrası açıklamalarda bulunuldu.

Ziyaretten dolayı CHP heyetine teşekkür eden Metin Feyzioğlu, ayrıca dün idrar yolları problemine bağlı olarak bir operasyon geçiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'na acil şifalar diledi. CHP heyetinin ziyaret sebebinin meslek örgütlerine üzerinden başlatılan tartışmanın olduğunu söyleyen Feyzioğlu, \"Nerede bir toplumsal sıkıntı, bir acı, bir dert varsa Türkiye Barolar Birliği orada olmuştur. Madencinin, üreticinin hukuki sorununun, yurt yangınında, Soma\'da, kadına karşı şiddetle mücadelede olmuştur\" dedi.

\'ADALET BAKANI İLE GÖRÜŞME YAPTIK\'

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de gerçekleştirdiği operasyonu hatırlatan Feyzioğlu, şöyle konuştu: \"Gerçekten milli birliğe bu kadar ihtiyaç duyulurken milli birliğimizin en önemli bağlama noktalarından olan meslek dayanışmasını yerle bir edecek girişimi doğru bulmuyoruz. Dün biz Sayın Adalet Bakanı ile önemli bir görüşme yaptık. Kendisi ile diyalog kapılarının açıldığını gördük. Bundan memnuniyet duyduk. Huzurunuzda Sayın Adalet Bakanına teşekkür etmek istiyorum. Önümüzdeki hafta umut ediyorum tekrar bir görüşme imkanı sağlanacak. Biraz daha netleşecek konu. Ben bu işi birlikte yapıcı bir şekilde çözüme kavuşturalım noktasında bir ortak iradenin oluşmasını bekliyorum\" dedi.

\'KENDİLERİNE DESTEK OLACAĞIZ\'

CHP\'li Tezcan ise, \"Türkiye Barolar Birliğinin adındaki \'Türkiye\' isminden rahatsızlığın ifade edilmesi, Türk Tabipler Birliğinin adındaki \'Türk\' isminden rahatsızlığın ifade edilmesi anlaşılabilir bir şey değildir\" diyerek, şu ifadeleri kullandı: \"Türkiye Barolar Birliği hiç bir zaman tabelasından \'Türkiye\' sözünü indirmedi. Hatta tabelalardan \'T.C.\' isminin silinmesine en ciddi karşı koyan ve tepki gösteren kuruluşlarımızın başında geliyordu. \'Türk\' veya \'Türkiye\' adı milletimizin ismini verme hakkı kimsenin üzerinde değildir. İktidarlar gelip geçicidir, ama kurumlar kalıcıdır. Bu kurumlar anayasal güvence altındaki kurumlardır. Kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin pozisyonunu, duruşunu, örgütlenmesini, yetkilerini anayasa güvence altına almıştır. Keyfi olarak bu anayasal güvenceyi yok sayıp \'ben dedim, oldu\' anlayışı ile düzenleme yapamazsınız. Bu çerçevede genel olarak bütün meslek örgütlerine yönelik bu yukarıdan dizayn etme anlayışını kabul etmiyoruz ve kabul etmediğimizi bütün kamuoyu ile paylaşacağız. Bu süreçte kendilerine destek olacağız. Genel olarak kamu kurumu niteliğinde meslek örgütlerine yönelik bu saldırıya karşı çıkışımızın yanı sıra özellikle Türkiye Barolar Birliğine yönelik bu tutumu anlamak ve kabul etmek hiç bir biçimde anlaşılamaz.\"

Tezcan ayrıca Feyzioğlu\'nun Adalet Bakanı ile görüşmesinin sevindirici olduğunu sözlerine ekledi.

Yapılan açıklamanın ardından Adalet Bakanı ile yapılan görüşmenin hatırlatılması üzerine Feyzioğlu, \"İnşallah haftaya umut ediyorum güzel haberler veririz. Yoksa 24 Şubat\'ta biliyorsunuz Ankara\'da çok büyük bir toplantımız var, orada mesajımızı vereceğiz\" diye cevap verdi.

Görüntü dökümü:

-Tezcan ve Feyzioğlu\'nun açıklamaları

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)

