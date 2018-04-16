DHA ANKARA- CHP'li Tezcan: Suriye müdahalesi yanlıştır

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Suriye operasyonuna ilişkin, \"Geçtiğimiz hafta sonu bir Suriye müdahalesi ile karşı karşıya kaldık. Ortadoğu\'da petrolü ve doğalgazı, enerji kaynaklarını paylaşmak için, halkların kanını akıtanlara lanet okuyoruz. Rusya ve ABD bölgede bilek güreştirirken olan Suriye halkına oluyor. Türkiye bu çerçeve içerisinde dış poltikadaki sapmalar nedeniyle AK Parti hükümeti bu bataklığın içine Türkiye\'yi bodoslama soktu. Şimdi debelenmeye başlıyor. Suriye müdahalesi yanlıştır. Kimyasal silah kullanımı insanlık suçudur kabul edilemez. Kimyasal silah kullanımı ne kadar insanlık suçu ise, kimyasal silah kullanıldı iddialarını temellendirmeden dün Irak\'ta bugün Suriye\'de bu oyunların malzemesi haline getirmek de o kadar insanlık suçudur. Suriye\'de BM gidip inceleme yapacaktı. Neden müsaade etmiyorsunuz? Doğrudan müdahale hangi amaca hizmet ediyor? Bu tür adımlara heyecanlı destek çıkmalar Türkiye\'nin bölgede izleyeceği politika olmamalıdır. Bölgede 4 önemli devlet vardır. Türkiye, İran, Irak, Suriye. Bu 4 devletin bir araya gelip örgütler üzerinden bölgede güç dengelerini dizayn etmeden devletler üzerinden çözüm üretmesi gerekir\" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Genel Merkezi\'nde düzenlediği basın toplantısı ile gündemi değerlendirdi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

\"TEK ADAM REJİMİ 2019\'A TEK ADAM KOALİSYONU İLE GİTMEYE ÇALIŞMAKTADIR\"

Tezcan, \"16 Nisan referandumunun üzerinden bir yıl geçti. 1 yıl geçmesine rağmen Mühürsüz anayasanın referandumun meşruiyet sorunu hala devam ediyor, bitmemiştir. Gayri meşrudur yürürlüğe girmiş olabilir ama meşruiyet sorunu devam edecektir ta ki Türkiye kuvvetler ayrılığına dayalı demokratik bir düzen kuruncaya kadar. Tek adam rejimi 2019\'a tek adam koalisyonu ile gitmeye çalışmaktadır. Ülkenin genel sorunu budur. Bunun bir tane çözümü vardır demokrasi birlikteliği. Tek adam rejimine karşı panzehir demokrasi birlikteliğidir. Demokrasi güçleri bir araya gelecektir. Özgürlükleri, demokrasiyi, güvenli bir Türkiye isteyenler bir araya gelecektir. Önümüzdeki temel çözüm budur. Bu iktidar, uyuşturucu, bonzai bağımlısı gibi OHAL bağımlısıdır. Tek adam rejimi, OHAL\'siz Türkiye\'yi yönetemiyor. Hem hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ hem de tek adam koalisyonunun sözcüsü Devlet Bahçeli, OHAL\'in devam etmesi gerektiğini söylüyorlar biz derhal kalkmasını söylüyoruz. 81 ilde OHAL\'e karşı olanlar bir araya geldi. Türkiye\'nin geleceği OHAL\'de değil demokrasidedir\" diye konuştu.

\"ERDOĞAN, BİR BAŞKA DÜŞMAN YARATARAK BU İŞTEN PAÇAYI SIYIRMAYA ÇALIŞIYOR\"

Tezcan, \"Son dönemlerde ekonomide çok ciddi sıkıntılı bir süreç ile karşı karşıyayız her sıkıntılı dönemde olduğu gibi bu işin gerçek sorumlusu olan AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, bir başka düşman yaratarak bu işten paçayı sıyırmaya çalışıyor. Yalancı pehlivanlığı soyunmuş kurdaki meseleyi Dolar ve Euro\'daki artışı çıkıp, \'Türkiye\'ye kur savaşı ilan ettiler\' diye yeni komplo teorisi ile kutuplaşma adımı ile buradan sıyrılmanın peşinde. Dolar 4, Euro 5 lirayı geçti. İşsizlik yüzde 11. Enflasyon yüzde 12. 6 milyon işsiz, 16 milyon yoksul. Böyle bir tablonun bir tane sorumlusu var. Tek adam rejimi, rejimin başındaki Erdoğan, ona koşulsuz itaat eden ve sesini çıkarmaktan korkan piyasaların rahatlaması ve Türkiye\'nin önünü açması için gerekli adımları atmasını istem cesareti gösteremeyen ciddi ekonomi bürokrasisi ile karşı karşıyayız. Kimse konuşamıyor. İş adamı yatırım yapmaya korkuyor. Komplo kuruluyor diyerek bu teorilere sığınacağınıza ekonomi güven ister. OHAL şartlarında güven olmaz ekonomik istikrarı sağlayamazsınız. Bu işin çözümü yalancı pehlivanlıktan geçmiyor. OHAL\'i kaldırmaktan geçiyor. OHAL güvensizliktir, piyasalar güven ister\" açıklamasında bulundu.

\"SURİYE MÜDAHALESİ YANLIŞTIR\"

Suriye operasyonuna ilişkin Tezcan, \"Geçtiğimiz hafta sonu bir Suriye müdahalesi ile karşı karşıya kaldık. Ortadoğu\'da petrolü ve doğalgazı, enerji kaynaklarını paylaşmak için, halkların kanını akıtanlara lanet okuyoruz. Bu güvensizlik terör olarak hem Ortadoğu\'yu hem Türkiye\'yi hem de dünyanın başka bölgelerini vuruyor. Bu bataklığı sizin bölgede enerji kaynaklarını kontrol etme hırsınız ve yarattığınız çatışma düzeni ortaya çıkardı. Rusya ve ABD bölgede bilek güreştirirken olan Suriye halkına oluyor. Türkiye bu çerçeve içerisinde dış poltikadaki sapmalar nedeniyle AK Parti hükümeti bu bataklığın içine Türkiye\'yi bodoslama soktu. Şimdi debelenmeye başlıyor. Suriye müdahalesi yanlıştır. Kimyasal silah kullanımı insanlık suçudur kabul edilemez. Kimyasal silah kullanımı ne kadar insanlık suçu ise, kimyasal silah kullanıldı iddialarını temellendirmeden dün Irak\'ta bugün Suriye\'de bu oyunların malzemesi haline getirmek de o kadar insanlık suçudur. Suriye\'de BM gidip inceleme yapacaktı. Neden müsaade etmiyorsunuz? Doğrudan müdahale hangi amaca hizmet ediyor? Bu tür adımlara heyecanlı destek çıkmalar Türkiye\'nin bölgede izleyeceği politika olmamalıdır. Bölgede 4 önemli devlet vardır. Türkiye, İran, Irak, Suriye. Bu 4 devletin bir araya gelip örgütler üzerinden bölgede güç dengelerini dizayn etmeden devletler üzerinden çözüm üretmesi gerekir. Yapılması gereken şey budur Türkiye\'nin de buna öncü olması gerekir. Dönemsel dalgalanmalara göre pozisyon almak değil\" ifadelerini kullandı.

\"HAKSIZ VE İFTİRA DOLU BİR TARİH ANLAYIŞI İLE MECLİS BAŞKANLIĞI YAPILMAZ\"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman\'ın metro açılışında yaptığı konuşmayı eleştiren Tezcan, \"Osmanlı döneminde de Cumhuriyet döneminde de bir karış demiryolu yapmış olan herkesten Allah razı olsun. Ama Abdulhamit\'i hatırlayıp 7 bin kilometre demiryolunu sağlayan Atatürk\'ü yok sayan unutturmaya çalışan anlayıştan da Allah razı olmasın. Haksız ve iftira dolu bir tarih anlayışı ile milletin geçmişi ve değerleri ile alay ederek bu memlekette Meclis Başkanlığı yapılmaz. Bulunduğu makamın vakarını bilmeyenlere itaf olunur\" dedi.

DEMOKRATİK ARAYIŞLARI TERÖRİSTLİK DİYE TARİF EDENLERDEN TERÖR DEVLETİ YARATMA TEHLİKESİ HER ZAMAN VARDIR\"

CHP\'nin OHAL karşıtı protestolarının hükümet tarafından eleştirilmesine ilişkin bir soru üzerine \"Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ kendinden olmayanları terörist ilan eden bir anlayışa sahipler. Sokakta demokratik hak arayışlarını teröristlik diye tarif edenlerden bir terör devleti yaratma tehlikesi her zaman vardır. Türkiye Cumhuriyeti hükümetini temsil edenlerin pozisyonlarını dikkate alarak dillerini dikkatle seçmeleri gerekir. Kur meselesinde ise zaten dövizin pozisyonu milletin gözü önünde. Bunu hangi sözle örtmeye çalışacaklar?\" diye konuştu.

CİNSEL İSTİSMAR DÜZENLEMESİ

Cinsel istismar düzenlemesine ilişkin bir soru üzerine Tezcan, \"Konunun uzmanları konuşmalı. Siyaset alanından mesaj verilecek bir alan değil. Çocuklarımızı ilgilendiren ciddi bir mesele. Soğukkanlı bir şekilde aceleye getirilmeden konunun uzmanları dinlenmeli sonrasında düzenleme yapılmalı. Buna destek veririz dedik\" dedi.

(BEKİR BOZDAĞ\'IN ELEŞTİRİLERİ) \"ONDAN DA BU KONUDA ALACAĞIMIZ BİR AKIL YOKTUR\"

Suriye operasyonu sonrasında CHP\'nin yaptığı açıklamaların Esad\'a destek şeklinde algılandığına yönelik bir soru üzerine Tezcan, \"Türkiye\'yi Suriye bataklığına sokan, sayısını dahi bilmediğimiz örgütler ile çeşitli şekillerde ilişki içerisine sokan bir hükümetin sözcüsü CHP\'ye ve CHP\'nin Genel Başkanına söyleyecek hiç bir sözü yoktur. Ondan da bu konuda alacağımız bir akıl yoktur\" dedi.



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Hakime TORUN / ANKARA (DHA)