DHA ANKARA- CHP'li Tezcan: İktidar eliyle sivil silahlı çete kurma maddesidir karşı çıktığımız bu 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, son yayınlanan KHK\'lara ilişkin, \"Bu hükümle getirilen şey, darbeye karşı direnmeyi meşrulaştıran bir düzenleme değildir. Bu hükümle getirilen çeteleşmedir. İktidar eliyle sivil silahlı çete kurma maddesidir. Karşı çıktığımız bu. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dikkat çekti. Bülent Arınç onun dikkatine destek verdi. Ciddi bir şey var demek ki Burhan Kuzu bile şaşırdı tweet attı. Darbeye karşı direnişe kimsenin bir şey söylediği yok. Biz çeteleşmeye karşıyız. Bu milletle oyun oynamayın. AYM, gel son çıkan KHK ile ilgili 91 tarihli hukuka uygun içtihadına dön. Önüne getireceğiz dosyayı. AYM\'ye günahlarından dönme imkanı vereceğiz. Sana bu taleple geleceğiz. Yılbaşından sonra tahmin ediyorum önüne götürürüz\" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Genel Merkez\'de basın toplantısı düzenleyerek MYK gündemini değerlendirdi.

(AHMET ŞIK DAVASI) \"EY HAKİM SAVUNMA SİYASİ DE DAVA HUKUKİ Mİ?\"

Ahmet Şık\'ın savunma yaptığı sırada kullandığı ifadeler nedeniyle duruşma salonundan çıkarılmasına ilişkin Tezcan şu ifadeleri kullandı: \"Bir yeni ve ciddi hukuksuzluk ile karşı karşıya kaldık. Savunma hakkının ortadan kaldırıldığı duruşma sürecini izledik. Hakim, Ahmet Şık\'ı duruşmada çıkardı. Savunma yapma imkanı vermedi. Savunmasını yarıda kesip \'çık dışarı\' dedi. Savunma hakkı en kutsal haktır. İlkel hukuk sisteminde bile önce soracaksın denilir. Bugün gelinen noktada sanığın savunma yapmasına bile tahammül edemeyen bir mahkeme ve yargı düzeni oldu. Hakim salondan çıkarma gerekçesi olarak \'Siyasi savunma\' diyor. \'Savunma siyasi\' gerekçe bu. Ey hakim savunma siyasi de dava hukuki mi? davanın açılması devam etmesi hiçbir yerinde hukuk yok. Siyasi emir ve talimat ile açılan bir davada sanık olana birisi savunma yapacak sen bu savunmaya siyasi diyeceksin. Sanık siyasi de hukuki savunma yapar. Siyasetten arındırarak bir hukuki savunma yapmak fiilen mümkün değil zaten. Sen emirle talimat ile yargılama yapacaksın ondan sonra hakkının savunan sanığa sen siyasi savunma yapıyorsun bu hakkı vermeyeceğim\' diyorsun. 362 gündür haksız yere tutuklu olan esir almış birisine senin söyleyeceğin sözün çerçevesini ben çizerim diyorsun. Sana kim veriyor o hakkı? FETÖ\'cular, basılmamış kitap nedeniyle Ahmet Şık\'ı tutukladılar. Ahmet Şık 375 gün \'İmam\'ın Ordusu\' kitabını yazdı diye hapiste esir alınırken o hakim ne yapıyordu, neredeydi? Hangi, kafa tutmayı yapmıştı? Bunlar aynı yöntemler.

FETÖ İCADI YÖNTEMLER İLE FETÖ İLE MÜCADELE EDEMEZSİNİZ

FETÖ icadı yöntemler ile FETÖ ile mücadele edemezsiniz. Gazetecilere iftira atarak Ahmet Şık gibi, Cumhuriyet gibi Sözcü gibi gazetecileri ve basın kuruluşlarını FETÖ\'cü diye niteleyerek FETÖ\'yle mücadele edemezsiniz.

SORUNUN YANITI CUMHURBAŞKANLIĞI İNTERNET SİTESİNDEN BEKLİYORUZ

15 Temmuz darbesine götüren süreç buydu. Bugün hangi darbeye gidiyoruz? Ahmet Şık yine tutuklu gazeteciler yine tutuklu. İftiralar ile yine davalar açılıyor? Bu sorunun yanıtı Cumhurbaşkanlığı internet sitesinden bekliyoruz. Biz biliyoruz cevabını. Türkiye şimdi 20 Temmuz darbesini yaşıyor. 15 Temmuz darbesine giden süreçte hangi yöntemler uygulandıysa 20 Temmuz darbesinde de aynı yöntemler uygulanıyor.

O CAMBAZIN DA İPTEN DÜŞME ZAMANI YAKINDIR

AKP ile FETÖ, aynı menzile yürüyen 2 yolcuydu. Bunlar aynı ipte oynayan iki cambazdı. Birbirlerini iterken biri düştü, diğeri tek başına ipin üzerinde oynamaya çalışıyor. O cambazın da ipten düşme zamanı yakındır.\"

\"AYM\'YE SORUYORUM NİYE KAÇIYORSUNUZ? NEDEN KORKUYORSUNUZ?\"

AYM\'ye yönelik eleştirilerde de bulunan Tezcan konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Hukuka her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. AYM\'ye soruyorum niye kaçıyorsunuz? Cumhuriyet Gazetesi yazarları haksız tutuklama ile ilgili size müracaat etti. Neden hala karar vermiyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Tutuklu milletvekilleriyle ilgili hala niye karar vermiyorsunuz? Mustafa Balbay kararı ortada.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ İLE İLGİLİ KARARI NEYE DAYANARAK VERDİNİZ?

Enis Berberoğlu\'yla ilgili neyi bekliyorsunuz? Niye karar vermiyorsunuz? Bir parti genel başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili kararı neye dayanarak verdiniz? Bu içtihad değişikliğinin sebebi nedir?

AYM, ANA DARBE MAHKEMESİ HALİNE GELMİŞTİR

Üzerinizdeki güç kimdir? AYM bir üst mahkeme olmalıdır diyoruz. Ama bu kararlar gösteriyor ki Anayasa Mahkemesi hızla üst mahkeme olma kimliğini yitiriyor. 20 Temmuz darbesinin bir organı haline dönmüş durumda. AYM, Ana darbe mahkemesi haline gelmiştir. AYM, zorbalığın hukuk üzerindeki hakimiyetinin aracı haline dönüşmüştür. Bu tabloda, AYM\'ye şunu söylüyoruz; madem dönmeye alıştın epeydir dönüyorsun kararlarından. Madem kararlarından dönüyorsun. Gazeteciler ve milletvekilleriyle ilgili kararlardan dönmeye alıştın bir kez daha dön diyoruz. Ama bu defa tekrar yönünü hukukun üstün olacağı tarafa dön.\"

\"ÖNÜNE GETİRECEĞİZ DOSYAYI. AYM\'YE GÜNAHLARINDAN DÖNME İMKANI VERECEĞİZ\"

Son yayınlanan KHK\'lara ilişkin Tezcan şöyle konuştu: \"AYM, gel son çıkan KHK ile ilgili 91 tarihli hukuka uygun içtihadına dön. Önüne getireceğiz dosyayı. AYM\'ye günahlarından dönme imkanı vereceğiz. Sana bu taleple geleceğiz. Yılbaşından sonra tahmin ediyorum önüne götürürüz.

11. CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL DİKKAT ÇEKTİ. BÜLENT ARINÇ ONUN DİKKATİNE DESTEK VERDİ

KHK\'lar daha çok tartışılacak. Şaşırmış durumdalar. Şimdi diyorlar ki; 15 Temmuz\'la sınırlı bu. Ciddi bir ceza hukukçusu sorunlu dedi. Bizim gibi yorumladı. Biz mi talimat verdik? 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dikkat çekti. Bülent Arınç onun dikkatine destek verdi. Ciddi bir şey var demek ki Burhan Kuzu bile şaşırdı tweett attı. Fırçayı yedi demek ki talimat büyük yerden geldi. O da bundan sonrasına ilişkin uygulanacak dedi. Düşünceniz düzgün değil uygulamanız da bozuk. Türkiye\'de tankın önüne yattı diye yargılanan var mı? Kimsenin niye tankın önüne çıktın dediği yok. Darbeye karşı direnişe kimsenin bir şey söylediği yok. Biz çeteleşmeye karşıyız. Bu milletle oyun oynamayın.

HAKİMLER YARIN KARAR VERİRKEN MAHİR ÜNAL\'I MI ÇAĞIRACAKLAR?

Mahir Ünal açıklama yaptı; \'bu 15 -16 Temmuz\'u kapsıyor\' diyor. Hakimler yarın karar verirken Mahir Ünal\'ı mı çağıracaklar? Sen bilir kişisin mi diyecekler? Madem öyle doğru dürüst yaz. Başbakan, Adalet Bakanı açıklama yaptı \'değiştirmeyeceğiz\' diyor. Demek ki niyetiniz bozuk.

Kimsenin darbeye karşı direnişe karşı olduğu yok. Çeteleşmeye karşıyız. Biz de direndik, yine direneceğiz. Bu suç da değil. Mevcut mevzuatta bu var zaten. Bu hükümle getirilen çeteleşmedir. Karşı çıktığımız şey bu.

İKTİDAR ELİYLE SİVİL SİLAHLI ÇETE KURMA MADDESİDİR. KARŞI ÇIKTIĞIMIZ BU

Bu hükümle getirilen şey, darbeye karşı direnmeyi meşrulaştıran bir düzenleme değildir. Bu hükümle getirilen çeteleşmedir. İktidar eliyle sivil silahlı çete kurma maddesidir. Karşı çıktığımız bu.

BU HİÇBİR İKTİDARA ÇETELEŞME HAKKI VERMEZ İTİRAZ ETTİĞİMİZ BU

Darbe girişiminde Meclis\'e ilk giden üç vekilden biri benim. Parlamentoya kendi rızamızla gittik. Sayın Başbakan\'ın Çankırı Tüneli\'nde işi neydi? Bizim tepemize bomba atılırken. Sayın Erdoğan, 4 tane devlet uçağı ile koruma sağladıktan sonra havaalanlarına indi. Erdoğan 4 gün sonra Ankara\'ya geldi güvenlik endişesi nedeniyle. Kime ahkam kesiyorsunuz? Darbeye karşı durmanın tekelciliğini size vermeyeceğiz yok öyle yağma. Hep birlikte mücadele ettik, direndik. Bu hiçbir iktidara çeteleşme hakkı vermez itiraz ettiğimiz bu. Bu millet ile oyun oynamayın. Hukukun üstünlüğünü sağlamak zorundayız.\"

\"OHAL TİPİK ROMANTİK BİR ÖZGÜRLÜK İTİRAZI DEĞİLDİR\"

OHAL\'in derhal kaldırılması gerektiğini belirten Tezcan, \"OHAL derhal kalkmalı. Bütün bu problemlerin temelinde yatan 20 Temmuz darbesidir. Yoksulluk sınırı açıklandı. Toplumun yarısından fazlası yoksul. Her 5 gençden biri işsiz. İşsizlik ve yoksulluk çözülemiyor. OHAL tipik romantik bir özgürlük itirazı değildir. İş, aş ve ekmek isteğidir. Olağanüstü hal şartları altında sendikalar işçi haklarını savunamaz. Yatırımın olmadığı yerde ekonomi büyümez\" diye konuştu.

\"2018 YILI GERİLİMİN SONA ERDİĞİ, HUZUR VE ADALETİN HAKİM OLDUĞU BİR YIL OLSUN\"

Tezcan, \"2017 yılının son MYK\'sını yaptık. Umarım yeni bir olağanüstü durum olmaz. 2017 yılı OHAL\'in kalkmadığı tam tersine yerleştiği bir süreç oldu. Çatışma ve kutuplaşma konusunda darbe iktidarının tahkim edildiği düzenlemelerin yapıldığı bir yıl oldu. 2018 yılı gerilimin sona erdiği, huzur ve adaletin hakim olduğu bir yıl olsun. Bunun için çalışacağız. Toplum çok yoruldu, millet çok yoruldu. Mutlu ve huzurlu bir yıla kavuşmamızı diliyorum\" ifadelerini kullandı.

\"SAYIN BAHÇELİ\'Yİ ÜLKÜCÜLERE HAVALE EDİYORUM\"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin açıklamalarına ilişkin bir soru üzerine Tezcan, \"Sayın Bahçeli\'yi ülkücülere havale ediyorum\" dedi.



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