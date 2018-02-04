DHA ANKARA- CHP'de PM ve YDK üyeleri seçilecek (3) 

PM ÜYELİĞİ İÇİN 488 ADAY

Salonda ilk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Bilim Yönetim Kültür Platformu\'na aday gösterdiği 12 isim belli oldu. Bu isimler, Prof. Dr. Lale Karabıyık, Prof. Dr. Zeki Kılıçarslan, Doç. Sibel Özdelir, Prof. Dr. Burhan Şenatalar, Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Prof. Dr. Fethi Açıkel, Onur Akın, Prof. Dr Ayşe Eser Danışoğlu, Ankara Milletvekili Murat Emir, Doç. Dr. Yunus Emre, Prof. Dr. Ali Rıza Erbay, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer\" Bu isimlerden 8\'i seçilecek.

Divan daha sonra yapılan itiraz, geri çekilme başvurularının ardından Parti Meclis üyeliği için başvuruda bulunan 488 adayın isimlerini açıkladı. Ardından YDK üyesi 108 adayın ismi okundu. İsimlerin okunmasının ardından seçime gidilecek.



Haber- Kamera: Mustafa TURAPOĞLU-Gökhan CEYLAN/ANKARA,(DHA)

